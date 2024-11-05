Под Белгородом несколько автомобилей провалились на дороге

Posted 5 ноября, 10:32
Published 5 ноября, 10:32
Modified 5 ноября, 11:12
Updated 5 ноября, 11:12
Вчера, 4 ноября, в Старом Осколе на дороге провалилось несколько автомобилей. Произошло это у дома № 15 в микрорайоне Приборостроитель.
Как сообщили очевидцы, в том месте, где произошло обрушение грунта, водоканал проводил ремонт труб, а после завершения работ участок просто засыпал землёй. Из-за этого чернозём просел и размылся, а машины провалились прямо в грунт.
Если некоторые автомобили удалось вызволить самостоятельно, то одну пришлось доставать краном. Из-за этого на авто теперь придётся менять бампер, который помог транспорту не провалиться в яму.