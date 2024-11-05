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Posted 5 ноября, 10:32

Published 5 ноября, 10:32

Modified 5 ноября, 11:12

Updated 5 ноября, 11:12

Провалившаяся под землю машина

Под Белгородом несколько автомобилей провалились на дороге

5 ноября 2024, 10:32
Фото: Telegram-канал «Oskol Stelit | Старый Оскол». Провалившаяся под землю машина
Несколько машин в Старом Осколе застряли на плохой дороге. Дело оказалось в просевшем грунте, поскольку водоканал после ремонта участка засыпал его землёй. Подробности сообщили в Telegram-канале «Oskol Stelit | Старый Оскол».

Вчера, 4 ноября, в Старом Осколе на дороге провалилось несколько автомобилей. Произошло это у дома № 15 в микрорайоне Приборостроитель.

Как сообщили очевидцы, в том месте, где произошло обрушение грунта, водоканал проводил ремонт труб, а после завершения работ участок просто засыпал землёй. Из-за этого чернозём просел и размылся, а машины провалились прямо в грунт.

Если некоторые автомобили удалось вызволить самостоятельно, то одну пришлось доставать краном. Из-за этого на авто теперь придётся менять бампер, который помог транспорту не провалиться в яму.

Провалившаяся под землю машинаПровалившаяся под землю машина
Провалившаяся под землю машинаПровалившаяся под землю машина
Провалившаяся под землю машина. Фото: Telegram-канал «Oskol Stelit | Старый Оскол»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Земля#Авто#Провалились под землю
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