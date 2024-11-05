Кипрские акционеры не смогли оставить за собой корпоративные права в «Русагро»

Posted 5 ноября, 17:48
Published 5 ноября, 17:48
Modified 5 ноября, 17:50
Updated 5 ноября, 17:50
Месяц назад, 5 сентября, арбитраж удовлетворил иск Минсельхоза в отношении Ros Agro Plc, связанный с приостановкой корпоративных прав кипрских акционеров в «Русагро».
Но спустя несколько дней акционеры, лишившиеся своих прав, отказались менять страну регистрации компании с Кипра без её закрытия в старой юрисдикции и последующего открытия в новой. При этом изначально планировалось, что компании, возвращающиеся в Россию, разместятся на Дальнем Востоке — оказалось, что эти условия оказались для них невыгодными.
Тогда в конце сентября акции Ros Agro Plc решили передать владельцам глобальных депозитарных расписок в российских депозитариях без необходимости подавать отдельную заявку.
После этого кипрские акционеры обратились в суд с апелляцией, но та оставила в силе решение Арбитражного суда Московской области о приостановлении корпоративных прав Ros Agro Plc в «Русагро»,.
Торговля их расписками может начаться уже в марте следующего года.