bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 17:48

Published 5 ноября, 17:48

Modified 5 ноября, 17:50

Updated 5 ноября, 17:50

Кипрские акционеры не смогли оставить за собой корпоративные права в «Русагро»

Кипрские акционеры не смогли оставить за собой корпоративные права в «Русагро»

5 ноября 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney.
В сентябре арбитраж удовлетворил иск Минсельхоза РФ о приостановке корпоративных прав кипрских акционеров в «Русагро», однако их такое решение не устроило. Акционеры подали апелляцию, но удовлетворения их просьбы не дождались, сообщил «Абирег» со ссылкой на документы суда.

Месяц назад, 5 сентября, арбитраж удовлетворил иск Минсельхоза в отношении Ros Agro Plc, связанный с приостановкой корпоративных прав кипрских акционеров в «Русагро».

Но спустя несколько дней акционеры, лишившиеся своих прав, отказались менять страну регистрации компании с Кипра без её закрытия в старой юрисдикции и последующего открытия в новой. При этом изначально планировалось, что компании, возвращающиеся в Россию, разместятся на Дальнем Востоке — оказалось, что эти условия оказались для них невыгодными.

Тогда в конце сентября акции Ros Agro Plc решили передать владельцам глобальных депозитарных расписок в российских депозитариях без необходимости подавать отдельную заявку.

На белгородском заводе «Русагро» нашли девять нелегалов, одного ждёт суд за взятку
Узнать подробнее

После этого кипрские акционеры обратились в суд с апелляцией, но та оставила в силе решение Арбитражного суда Московской области о приостановлении корпоративных прав Ros Agro Plc в «Русагро»,.

Торговля их расписками может начаться уже в марте следующего года.

«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»
Узнать подробнее
Читайте также:
Росприроднадзор подал в суд на «Русагро-Белгород» за нанесение вреда окружающей среде«Русагро» запретили распоряжаться долей в «Агро-Белогорье» по апелляции КовалёвойВладимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»
#Александра Склярова#Белгородская область#Русагро#Апелляция#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика