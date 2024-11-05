Кипрские акционеры не смогли оставить за собой корпоративные права в «Русагро»

Но спустя несколько дней акционеры, лишившиеся своих прав, отказались менять страну регистрации компании с Кипра без её закрытия в старой юрисдикции и последующего открытия в новой. При этом изначально планировалось, что компании, возвращающиеся в Россию, разместятся на Дальнем Востоке — оказалось, что эти условия оказались для них невыгодными.