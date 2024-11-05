Как любви дожить до весны? 12 идей для уютных зимних свиданий дома и на улице

Катание на коньках — одно из самых атмосферных зимних свиданий. В большинстве городов в зимний период открываются катки на свежем воздухе. Прогулка на таком катке особенно впечатляет в вечернее время, когда зажигаются гирлянды и звучит музыка. Важно одеться тепло, но удобно. Выбирайте одежду, которая не будет сковывать движений. Хорошо подойдут спортивные куртки, легкие шапки и перчатки, которые защитят от холода и от возможных падений. Держите друг друга за руки или попробуйте «танцевать» на льду.