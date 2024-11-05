Белгородцев предупредили о жёлтом уровне опасности. На этот раз не обстрелы?

Posted 5 ноября, 09:34
Published 5 ноября, 09:34
Modified 5 ноября, 09:36
Updated 5 ноября, 09:36
В Белгородской и Воронежской областях ввели жёлтый уровень опасности из-за прогнозируемой голедицы. При этом в первом регионе непогода ожидается до девяти часов утра 6 ноября, а во втором — до того же времени 9 ноября.
Отметим, что снег в Белгородской области выпал ночью 3 ноября и к утру растаял. В следующую ночь осадки снова выпали, но продолжили лежать на земле и до обеда 5 ноября. По прогнозу синоптиков, снег и гололедица ожидаются в регионе ближайшие несколько дней.
Отметим, что в системе Гидрометцентра есть четыре уровня опасности: зелёный — обычный, жёлтый предупреждает о потенциально опасных явлениях, оранжевый — о стихийный бедствиях и красный — о катастрофах и крупных разрушениях.