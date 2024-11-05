Белгородцев предупредили о жёлтом уровне опасности. На этот раз не обстрелы?

Отметим, что снег в Белгородской области выпал ночью 3 ноября и к утру растаял. В следующую ночь осадки снова выпали, но продолжили лежать на земле и до обеда 5 ноября. По прогнозу синоптиков, снег и гололедица ожидаются в регионе ближайшие несколько дней.