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Posted 5 ноября, 09:34

Published 5 ноября, 09:34

Modified 5 ноября, 09:36

Updated 5 ноября, 09:36

В Белгороде начал действовать жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Белгородцев предупредили о жёлтом уровне опасности. На этот раз не обстрелы?

5 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.

В Белгороде начал действовать жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Сразу в двух регионах, включая Белгородскую область, синоптики ввели жёлтый уровень опасности. Предупреждение действует из-за угрозы гололедицы, сообщили в Гидрометцентре РФ.

В Белгородской и Воронежской областях ввели жёлтый уровень опасности из-за прогнозируемой голедицы. При этом в первом регионе непогода ожидается до девяти часов утра 6 ноября, а во втором — до того же времени 9 ноября.

Отметим, что снег в Белгородской области выпал ночью 3 ноября и к утру растаял. В следующую ночь осадки снова выпали, но продолжили лежать на земле и до обеда 5 ноября. По прогнозу синоптиков, снег и гололедица ожидаются в регионе ближайшие несколько дней.

Отметим, что в системе Гидрометцентра есть четыре уровня опасности: зелёный — обычный, жёлтый предупреждает о потенциально опасных явлениях, оранжевый — о стихийный бедствиях и красный — о катастрофах и крупных разрушениях.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Гололедица#Белгород#Жёлтый уровень опасности
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