Белгородская область вошла в топ-10 по пожарам в этом году. Причём здесь ВСУ?

Posted 5 ноября, 13:10
Published 5 ноября, 13:10
Modified 5 ноября, 13:16
Updated 5 ноября, 13:16
Около половины всех пожаров России (51%) приходится на леса, ещё 32% — на травянистую растительность и только около 3% — на культивируемые земли. Но в каких регионах за 2024 год случилось больше всего пожаров?
Оказалось, что лидерами стали Еврейская АО, Амурская область и Забайкальский край. Тем не менее Белгородская область тоже попала в список и заняла девятое место в топ-10 регионов по пожарам.
Специалисты выяснили, что за 10 месяцев этого года в приграничном регионе горели 40 575 гектаров земли — это 1,5% от общей площади области. При этом больше всего пожаров возникало на водно-болотистой растительности, чуть меньше — на травянистой.
На седьмом и восьмом местах расположились Курская и Брянская области с пожарами на 57,8 гектара и 52,3 гектара соответственно.