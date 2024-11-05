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Posted 5 ноября, 13:10

Published 5 ноября, 13:10

Modified 5 ноября, 13:16

Updated 5 ноября, 13:16

Белгородская область стала девятым регионом РФ с наибольшим количеством пожаров

Белгородская область вошла в топ-10 по пожарам в этом году. Причём здесь ВСУ?

5 ноября 2024, 13:10
Фото: 1MI.

Белгородская область стала девятым регионом РФ с наибольшим количеством пожаров

Сюжет
Пожар
Почти за год по России горело около 16 млн гектаров — это около 1% от общей площади суши страны. Специалисты «Земля касается каждого» выяснили на основе искусственного интеллекта, где чаще всего случались пожары и на каком месте расположилась Белгородская область.

Около половины всех пожаров России (51%) приходится на леса, ещё 32% — на травянистую растительность и только около 3% — на культивируемые земли. Но в каких регионах за 2024 год случилось больше всего пожаров?

Оказалось, что лидерами стали Еврейская АО, Амурская область и Забайкальский край. Тем не менее Белгородская область тоже попала в список и заняла девятое место в топ-10 регионов по пожарам.

Специалисты выяснили, что за 10 месяцев этого года в приграничном регионе горели 40 575 гектаров земли — это 1,5% от общей площади области. При этом больше всего пожаров возникало на водно-болотистой растительности, чуть меньше — на травянистой.

На седьмом и восьмом местах расположились Курская и Брянская области с пожарами на 57,8 гектара и 52,3 гектара соответственно.

Статистика пожаров в Белгородской областиСтатистика пожаров в Белгородской области
Статистика пожаров в Белгородской областиСтатистика пожаров в Белгородской области
Статистика пожаров в Белгородской области. Фото: «Земля касается каждого»
Больше 30% всех пожаров в Белгородской области — последствия атак ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пожар#Лесной пожар#Белгород
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