Белгородец хотел помочь детям, но подарил деньги мошеннице из Нижнего Новгорода

Posted 5 ноября, 09:54
Published 5 ноября, 09:54
Modified 5 ноября, 09:56
Updated 5 ноября, 09:56
Мужчина рассказал, что регулярно занимается благотворительностью, делает пожертвования в один из детских фондов. В октябре ему позвонила «сотрудница» фонда и попросила о срочной помощи, разумеется, денежной.
Староосколец не остался в стороне и перевёл на указанные реквизиты 6 800 рублей. Чтобы удостовериться в том, что средства дошли, он позвонил в фонд. Но там сказали, что звонившая ему женщина их сотрудницей не является.
Пострадавший обратился в полицию, оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница Нижнего Новгорода. На её счету уже были несколько эпизодов нарушения закона, за что она получила судимость.
Свои вину злоумышленница признала. На неё завели уголовное дело за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и вручили подписку о невыезде.