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Posted 5 ноября, 09:54

Published 5 ноября, 09:54

Modified 5 ноября, 09:56

Updated 5 ноября, 09:56

Белгородец хотел помочь детям, но подарил деньги мошеннице из Нижнего Новгорода

Белгородец хотел помочь детям, но подарил деньги мошеннице из Нижнего Новгорода

5 ноября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
В старооскольское отделение полиции обратился 59-летний местный житель. Он хотел помочь деньгами детскому фонду, но попался мошеннице. Правоохранители нашли женщину, это её не первый проступок.

Мужчина рассказал, что регулярно занимается благотворительностью, делает пожертвования в один из детских фондов. В октябре ему позвонила «сотрудница» фонда и попросила о срочной помощи, разумеется, денежной.

Староосколец не остался в стороне и перевёл на указанные реквизиты 6 800 рублей. Чтобы удостовериться в том, что средства дошли, он позвонил в фонд. Но там сказали, что звонившая ему женщина их сотрудницей не является.

Пострадавший обратился в полицию, оперативники нашли подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница Нижнего Новгорода. На её счету уже были несколько эпизодов нарушения закона, за что она получила судимость.

Свои вину злоумышленница признала. На неё завели уголовное дело за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и вручили подписку о невыезде.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Благотворительность#Мошенница#Уголовное дело#Россия#Волонтёр#Детский фонд
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