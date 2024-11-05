11 признаков того, что вам нужно расстаться

Сексуальная жизнь является важной частью эмоциональной и физической близости между партнёрами. В каждом союзе свои нормы близости. То, что для одной пары нормально, для другой — признак отдаления. Отсутствие физических контактов создаёт ощущение пустоты и эмоциональной изоляции. Телесные проявления любви — это своего рода «язык», на котором партнёры могут общаться даже без слов. Если раньше вы были активны, а теперь никаких искорок не возникает, то, возможно, один из вас чувствует себя неудовлетворённым.