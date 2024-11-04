С первым снегом в Белгородской области показались олени: видео

Posted 4 ноября, 09:46
Published 4 ноября, 09:46
Modified 4 ноября, 10:31
Updated 4 ноября, 10:31
Животных увидели на дороге между Ближней Игуменкой и Разумным. Благородные парнокопытные для Белгородской области — отнюдь не редкость. Здесь их ещё в XVI веке отлавливали для царских охот. Потом они перевелись, но позже оленей завезли из Воронежской области.
UPD: читатели справедливо заметили, что животное больше похоже на косулю, но установить это точно невозможно — на видео разглядеть тяжело.
Весной Экоохотнадзор сообщил, что популяция животных в регионе возросла — насчитали 2 700 особи. Они часто выходили к людям в прошлом году. Например, местный житель встретил одного прямо у себя во дворе.
А другой забрёл в парк Вейделевского района. Оказалось, что лесной зверь сбежал из вольера в Воронежской области.