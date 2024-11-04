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Posted 4 ноября, 09:46

Published 4 ноября, 09:46

Modified 4 ноября, 10:31

Updated 4 ноября, 10:31

С первым снегом в Белгородской области показались олени: видео

С первым снегом в Белгородской области показались олени: видео

4 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI.
Только регион хорошенько засыпало снегом, как белгородцы заметили оленей. Животные перебегали проезжую часть, их успели заснять на камеру.

Животных увидели на дороге между Ближней Игуменкой и Разумным. Благородные парнокопытные для Белгородской области — отнюдь не редкость. Здесь их ещё в XVI веке отлавливали для царских охот. Потом они перевелись, но позже оленей завезли из Воронежской области.

UPD: читатели справедливо заметили, что животное больше похоже на косулю, но установить это точно невозможно — на видео разглядеть тяжело.

Весной Экоохотнадзор сообщил, что популяция животных в регионе возросла — насчитали 2 700 особи. Они часто выходили к людям в прошлом году. Например, местный житель встретил одного прямо у себя во дворе.

А другой забрёл в парк Вейделевского района. Оказалось, что лесной зверь сбежал из вольера в Воронежской области.

Видео: Telegram-канал «Взрывы Белгород». Автомобилисты заметили оленя
В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Животные#Разумное#Олени#Игуменка
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