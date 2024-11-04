С первым снегом в Белгородской области показались олени: видео

Животных увидели на дороге между Ближней Игуменкой и Разумным. Благородные парнокопытные для Белгородской области — отнюдь не редкость. Здесь их ещё в XVI веке отлавливали для царских охот. Потом они перевелись, но позже оленей завезли из Воронежской области.