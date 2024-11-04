Ещё 30 машин спецтехники для вывоза мусора начали работу в Белгородской области

Posted 4 ноября, 06:51
Published 4 ноября, 06:51
Modified 4 ноября, 07:41
Updated 4 ноября, 07:41
Большую часть отправили в Белгород. Горы отходов во дворах некогда самого чистого города будут убирать ещё 16 машин. Восемь единиц отправили в Старооскольский округ. Его жители и власти ещё летом окрестили «очагом мусорной проблемы».
Две поехали в Яковлевский округ, по одной — в Губкинский, Новооскольский, Ракитянский и Валуйский муниципалитеты.
Всего в область поступило 124 автомобиля: мусоровозы, ломовозы, бункеровозы разного назначения, и девять единиц техники из Росрезерва.
А количество жалоб от жителей тем временем не уменьшается. Например, в комментариях на странице Вячеслава Гладкова в ВК каждый второй — претензия на тему невывезенного мусора.
«Ближняя Игуменка, ул. Магистральная, утопаем в мусоре! SOS! Месяц не вывозят!»
«Белгород, Красносельская улица, когда вывезут мусор?»
«Старый [Оскол], ул. Ильинская дом 123, не вывозят три недели. Куда кричать, уже не знаем», — пишут местные.
Глава ЦЭБа Наталья Щёкина отвечает на недовольство, но извинения и переносы сроков уборки только больше злят белгородцев. Некоторые даже начали требовать её отставки.