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Posted 4 ноября, 06:51

Published 4 ноября, 06:51

Modified 4 ноября, 07:41

Updated 4 ноября, 07:41

Новые мусоровозы

Ещё 30 машин спецтехники для вывоза мусора начали работу в Белгородской области

4 ноября 2024, 06:51
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Новые мусоровозы
Сюжет
Мусор
На этой неделе в регион поступила последняя партия машин. Ещё 30 единиц недавно включили в работу в нескольких муниципалитетах. Куда именно направили спецтехнику, рассказал губернатор.

Большую часть отправили в Белгород. Горы отходов во дворах некогда самого чистого города будут убирать ещё 16 машин. Восемь единиц отправили в Старооскольский округ. Его жители и власти ещё летом окрестили «очагом мусорной проблемы».

Две поехали в Яковлевский округ, по одной — в Губкинский, Новооскольский, Ракитянский и Валуйский муниципалитеты.

Всего в область поступило 124 автомобиля: мусоровозы, ломовозы, бункеровозы разного назначения, и девять единиц техники из Росрезерва.

А количество жалоб от жителей тем временем не уменьшается. Например, в комментариях на странице Вячеслава Гладкова в ВК каждый второй — претензия на тему невывезенного мусора.

«Ближняя Игуменка, ул. Магистральная, утопаем в мусоре! SOS! Месяц не вывозят!»
«Белгород, Красносельская улица, когда вывезут мусор?»
«Старый [Оскол], ул. Ильинская дом 123, не вывозят три недели. Куда кричать, уже не знаем», — пишут местные.

Глава ЦЭБа Наталья Щёкина отвечает на недовольство, но извинения и переносы сроков уборки только больше злят белгородцев. Некоторые даже начали требовать её отставки.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Новые мусоровозы
У ЦЭБа новая отговорка: в Белгородской области мусор лежит месяцами
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Мусор#Спецтехника#Белгород
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