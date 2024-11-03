bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 13:03

Published 3 ноября, 13:03

Modified 3 ноября, 13:03

Updated 3 ноября, 13:03

Со сцены в Москве показали клип шебекинцев о жизни под обстрелами

Со сцены в Москве показали клип шебекинцев о жизни под обстрелами

3 ноября 2024, 13:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Певица, недавно побывавшая в белгородском Шебекино, на выступлении в Москве показала видеоклип, который сделали белгородцы о жизни под обстрелами. Она исполнила композицию под него в поддержку приграничья.

На форуме «Сообщество», прошедшем в Москве, певица Мара исполнила композицию «Раненые города» и показала слушателям видеоролик, который сняли шебекинцы. На видео кадры последствий обстрелов города и то, как живут люди в этих условиях. Эту часть выступления опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Перед исполнением певица рассказала, что она недавно вернулась из Белгородской области, а именно из Шебекино. Там она и узнала о том, что местные сделали такой видеоролик.

«А эта песня — „Раненые города“ — обо всех наших раненых городах Донбасса и обо всех наших раненых городах наших приграничных территорий — Белгородская, Курская области. И о людях, которые каждый день их защищают прямо сейчас», — поделилась певица на сцене.
Правительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесам
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минфине предложили новую меру поддержки для белгородских аграриевНовая мера поддержки для НКО будет введена по поручению Гладкова
#Алёна Мальцева#Видео#Москва#Шебекино#Белгород#Приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика