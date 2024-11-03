Со сцены в Москве показали клип шебекинцев о жизни под обстрелами

Posted 3 ноября, 13:03
Published 3 ноября, 13:03
Modified 3 ноября, 13:03
Updated 3 ноября, 13:03
На форуме «Сообщество», прошедшем в Москве, певица Мара исполнила композицию «Раненые города» и показала слушателям видеоролик, который сняли шебекинцы. На видео кадры последствий обстрелов города и то, как живут люди в этих условиях. Эту часть выступления опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Перед исполнением певица рассказала, что она недавно вернулась из Белгородской области, а именно из Шебекино. Там она и узнала о том, что местные сделали такой видеоролик.
«А эта песня — „Раненые города“ — обо всех наших раненых городах Донбасса и обо всех наших раненых городах наших приграничных территорий — Белгородская, Курская области. И о людях, которые каждый день их защищают прямо сейчас», — поделилась певица на сцене.