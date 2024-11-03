Ранее судимый белгородец угрожал своей матери убийством из-за квартиры

Ранее стало известно, что в Старом Осколе в многоквартирном доме местные житель и жительница отдыхали и выпивали в гостях. Позже они решили пойти в квартиру к мужчине, чтобы продолжить вечер, но поссорились, не дойдя до дома. Женщина ударила мужчину несколько раз по голове молотком. От полученных травм он скончался.