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Posted 3 ноября, 08:43

Published 3 ноября, 08:43

Modified 3 ноября, 08:45

Updated 3 ноября, 08:45

Ранее судимый белгородец угрожал своей матери убийством из-за квартиры

Ранее судимый белгородец угрожал своей матери убийством из-за квартиры

3 ноября 2024, 08:43
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Белгороде 65-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на своего 41-летнего сына. После очередной ссоры из-за жилья сын угрожал матери убийством, вооружившись ножом. Теперь ранее судимому мужчине грозит уголовное дело.

Белгородец угрожал своей матери убийством из-за ссоры по поводу жилья. В полицию обратилась 65-летняя жительница Белгорода с жалобой на своего ранее судимого 41-летнего сына, который угрожал ей расправой.

Родственники проживали вместе и часто ссорились из-за того, что сыну казалось, что мать хочет лишить его жилплощади. Одна из таких ссор закончилась тем, что мужчина достал нож и начал угрожать родственнице физической расправой, рассказали в УМВД по Белгороду.

В отношении сына пострадавшей возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством. Согласно части 1 статьи 119 УК РФ, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Старом Осколе в многоквартирном доме местные житель и жительница отдыхали и выпивали в гостях. Позже они решили пойти в квартиру к мужчине, чтобы продолжить вечер, но поссорились, не дойдя до дома. Женщина ударила мужчину несколько раз по голове молотком. От полученных травм он скончался.

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#Алёна Мальцева#УМВД#Угрозы#Убийство женщины#Белгород
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