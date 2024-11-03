Ранее судимый белгородец угрожал своей матери убийством из-за квартиры

Posted 3 ноября, 08:43
Published 3 ноября, 08:43
Modified 3 ноября, 08:45
Updated 3 ноября, 08:45
Белгородец угрожал своей матери убийством из-за ссоры по поводу жилья. В полицию обратилась 65-летняя жительница Белгорода с жалобой на своего ранее судимого 41-летнего сына, который угрожал ей расправой.
Родственники проживали вместе и часто ссорились из-за того, что сыну казалось, что мать хочет лишить его жилплощади. Одна из таких ссор закончилась тем, что мужчина достал нож и начал угрожать родственнице физической расправой, рассказали в УМВД по Белгороду.
В отношении сына пострадавшей возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством. Согласно части 1 статьи 119 УК РФ, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Старом Осколе в многоквартирном доме местные житель и жительница отдыхали и выпивали в гостях. Позже они решили пойти в квартиру к мужчине, чтобы продолжить вечер, но поссорились, не дойдя до дома. Женщина ударила мужчину несколько раз по голове молотком. От полученных травм он скончался.