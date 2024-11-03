Белгородец попытался дать взятку инспектору ГАИ и попал под уголовное дело

Posted 3 ноября, 09:38
Published 3 ноября, 09:38
Modified 3 ноября, 09:40
Updated 3 ноября, 09:40
В ночь с 30 октября на 1 ноября в Белгороде сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения.
Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В результате водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.
Во время составления протокола водитель предложил сотруднику ГАИ взятку, чтобы не отправлять автомобиль на штрафстоянку. Однако сотрудник полиции отказался. Несмотря на это, водитель всё же положил в бардачок автомобиля 15 тысяч рублей. Инспектор вызвал следственно-оперативную группу.
Следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Согласно статье, максимальное наказание за это преступление — штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.