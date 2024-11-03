Белгородец попытался дать взятку инспектору ГАИ и попал под уголовное дело

Во время составления протокола водитель предложил сотруднику ГАИ взятку, чтобы не отправлять автомобиль на штрафстоянку. Однако сотрудник полиции отказался. Несмотря на это, водитель всё же положил в бардачок автомобиля 15 тысяч рублей. Инспектор вызвал следственно-оперативную группу.