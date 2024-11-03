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Posted 3 ноября, 09:38

Published 3 ноября, 09:38

Modified 3 ноября, 09:40

Updated 3 ноября, 09:40

Белгородец попытался дать взятку инспектору ГАИ и попал под уголовное дело

Белгородец попытался дать взятку инспектору ГАИ и попал под уголовное дело

3 ноября 2024, 09:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Взятка
Ночью 1 ноября белгородец с признаками опьянения отказал ГАИ для прохождения медосвидетельствования. Мужчину отстранили от управления машиной и хотели отправить её на спецстоянку, но владелец предложил взятку.

В ночь с 30 октября на 1 ноября в Белгороде сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего мужчины с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В результате водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ.

Во время составления протокола водитель предложил сотруднику ГАИ взятку, чтобы не отправлять автомобиль на штрафстоянку. Однако сотрудник полиции отказался. Несмотря на это, водитель всё же положил в бардачок автомобиля 15 тысяч рублей. Инспектор вызвал следственно-оперативную группу.

Следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Согласно статье, максимальное наказание за это преступление — штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.

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#Алёна Мальцева#Госавтоинспекция#Взятка#Белгород
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