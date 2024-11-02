X5 и «Вкусвилл» остановили продажи «Картошки» из-за антисанитарии на производстве

Генеральный директор «Можайского кондитерского дома» Сергей Сурмач выступил с заявлением, в котором назвал видео «постановочным» и выразил мнение, что подобные публикации могут быть частью конкурентной борьбы. В компании начато внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидента, и результаты проверок, по словам Сурмача, должны пролить свет на реальное состояние производственного процесса.