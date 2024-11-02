X5 и «Вкусвилл» остановили продажи «Картошки» из-за антисанитарии на производстве

Posted 2 ноября 2024, 17:10
Published 2 ноября 2024, 17:10
Modified 2 ноября 2024, 17:10
Updated 2 ноября 2024, 17:10
На видео с производственного цеха «Можайского кондитерского дома» (МКД), опубликованное вечером 29 октября в Telegram-канале Baza, видно невооружённым глазом антисанитарию: грязь и мусор на полу и столах, не соблюдение норм СанПиНа.
На фоне появившихся кадров, X5 Group приняла оперативные меры. Пресс-служба компании заявила, что продукция МКД снята с полок магазинов «Перекресток», а также заблокирована для заказа в приложении. Распределительные центры компании приостановили поставки продукции, чтобы полностью исключить её попадание в торговые точки.
Во «Вкусвилле» также подтвердили приостановку продаж пирожного «Картошка», подчеркивая, что условия производства, запечатленные на видео, «совершенно неприемлемы». Компания немедленно заблокировала дальнейшие поставки продукта, обеспечив его изъятие из ассортимента на время разбирательства.
Представители «Вкусвилла» уточнили, что МКД регулярно подвергался проверкам качества продукции. В 2023 году на фабрике было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили значительных нарушений, а качество продукции было признано стабильным. Опубликованные кадры стали неожиданными для руководства компании.
Генеральный директор «Можайского кондитерского дома» Сергей Сурмач выступил с заявлением, в котором назвал видео «постановочным» и выразил мнение, что подобные публикации могут быть частью конкурентной борьбы. В компании начато внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидента, и результаты проверок, по словам Сурмача, должны пролить свет на реальное состояние производственного процесса.
Источник: vedomosti.ru