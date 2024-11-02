Владимир Якушев поддержал идею учредить знак «Волонтёр СВО»

Posted 2 ноября, 12:06
Published 2 ноября, 12:06
Modified 2 ноября, 12:08
Updated 2 ноября, 12:08
С инициативой выступила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Жанна Борисова на заседании президиума регионального политического совета партии. Она обратилась к временно исполняющему обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» и секретарю Тамбовского отделения партии, главе региона Максиму Егорову.
Молодые люди, говорит Борисова, помогают от всего сердца, не ради наград и поощрений. Но знак «Волонтёр СВО» станет официальным символом отличия и поможет повысить статус волонтёров в обществе.
Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии, и Максим Егоров поддержали инициативу.
«Волонтёрская деятельность — это работа по зову сердца. Сугубо добровольная миссия. Поэтому моральное поощрение, знак признания — инициатива принимается», — подчеркнул Владимир Якушев.