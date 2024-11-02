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Posted 2 ноября, 12:06

Published 2 ноября, 12:06

Modified 2 ноября, 12:08

Updated 2 ноября, 12:08

Максим Егоров (слева) и Владимир Якушев (справа)

Владимир Якушев поддержал идею учредить знак «Волонтёр СВО»

2 ноября 2024, 12:06
Фото: «Единая Россия». Максим Егоров (слева) и Владимир Якушев (справа)
Он станет олицетворением отваги молодых людей, которые выполняли гуманитарные задачи в новоприсоединённых регионах. Владимир Якушев поддержал предложение тамбовских молодогвардейцев учредить региональный знак «Волонтёр СВО»

С инициативой выступила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Жанна Борисова на заседании президиума регионального политического совета партии. Она обратилась к временно исполняющему обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» и секретарю Тамбовского отделения партии, главе региона Максиму Егорову.

Молодые люди, говорит Борисова, помогают от всего сердца, не ради наград и поощрений. Но знак «Волонтёр СВО» станет официальным символом отличия и поможет повысить статус волонтёров в обществе.

Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии, и Максим Егоров поддержали инициативу.

«Волонтёрская деятельность — это работа по зову сердца. Сугубо добровольная миссия. Поэтому моральное поощрение, знак признания — инициатива принимается», — подчеркнул Владимир Якушев.
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#Валерия Колесникова#Общество#Молодая гвардия#Максим Егоров#Владимир Якушев#Волонтерство#Знак Волонтёр СВО#Жанна Борисова
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