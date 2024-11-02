В ноябре и декабре белгородцы смогут уехать в Воронеж на дополнительных поездах

Posted 2 ноября, 13:17
Published 2 ноября, 13:17
Modified 2 ноября, 13:19
Updated 2 ноября, 13:19
Между Белгородом и Воронежом организовали дополнительные поезда через Старый Оскол. В тестовом режиме они начнут движение уже 11 ноября. Курсировать будут до конца 2024 года.
Судя по расписанию, опубликованному региональным минтрансом, отправление поездов будет по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Точное время власти разместили в расписании ниже.
Дополнительные поезда ввели по инициативе министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в рамках развития проекта «Соединяя Черноземье». Идею поддержали Воронежская и Курская область, а также Юго-Восточная железная дорога.