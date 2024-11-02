bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 13:17

Published 2 ноября, 13:17

Modified 2 ноября, 13:19

Updated 2 ноября, 13:19

В ноябре и декабре белгородцы смогут уехать в Воронеж на дополнительных поездах

В ноябре и декабре белгородцы смогут уехать в Воронеж на дополнительных поездах

2 ноября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney.
Новые поезда будут ездить с пятницы по понедельник через Старый Оскол. Подробное время и дату отправления и прибытия опубликовали в пресс-службе регионального минтранса.

Между Белгородом и Воронежом организовали дополнительные поезда через Старый Оскол. В тестовом режиме они начнут движение уже 11 ноября. Курсировать будут до конца 2024 года.

Судя по расписанию, опубликованному региональным минтрансом, отправление поездов будет по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Точное время власти разместили в расписании ниже.

Расписание новых поездов Белгород — ВоронежРасписание новых поездов Белгород — Воронеж
Расписание новых поездов Белгород — Воронеж. Фото: минтранс Белгородской области

Дополнительные поезда ввели по инициативе министерства автомобильных дорог и транспорта Белгородской области в рамках развития проекта «Соединяя Черноземье». Идею поддержали Воронежская и Курская область, а также Юго-Восточная железная дорога.

В одном белгородском поезде, следующем через Курск, изменится количество вагонов
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменитсяПоезд на пути из Санкт-Петербурга в Белгород сбил кабанаМежду Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд
#Александра Склярова#Воронеж#Дополнительные поезда#Поезда#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика