В Белгородскую область прибыли 35 квадроциклов: куда они отправятся?

Posted 2 ноября, 11:13
Published 2 ноября, 11:13
Modified 2 ноября, 11:15
Updated 2 ноября, 11:15
Квадроциклы заменили скутеры. Летом вторые использовали, чтобы оперативно доставлять лекарства и продукты, а также оказывать помощь жителям, но зимой скутеры не проедут.
Большую часть техники — 33 транспортных средства — направят в приграничье. Там её распределят между поселениями, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ:
Два оставят в резерве на экстренный случай.
«Понимаем, что универсального средства, которое бы обеспечивало мобильность, нет. Но мы прорабатываем все варианты. И стараемся задействовать как можно больше средств для обеспечения безопасности и помощи жителям», — подчеркнул Гладков.