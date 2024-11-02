bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 11:13

Published 2 ноября, 11:13

Modified 2 ноября, 11:15

Updated 2 ноября, 11:15

В Белгородскую область прибыли 35 квадроциклов: куда они отправятся?

В Белгородскую область прибыли 35 квадроциклов: куда они отправятся?

2 ноября 2024, 11:13
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова.
Недавно губернатор сообщил, что в регион закупили 35 квадроциклов. Их отправят в приграничные муниципалитеты. Для чего и куда именно?

Квадроциклы заменили скутеры. Летом вторые использовали, чтобы оперативно доставлять лекарства и продукты, а также оказывать помощь жителям, но зимой скутеры не проедут.

Большую часть техники — 33 транспортных средства — направят в приграничье. Там её распределят между поселениями, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ:

  • Шесть направят в Шебекинский округ и Белгородский район;
  • По пять — в Грайворонский и Валуйский;
  • Четыре — в Краснояружский и Борисовский районы;
  • Ещё три — в Волоконовский.

Два оставят в резерве на экстренный случай.

«Понимаем, что универсального средства, которое бы обеспечивало мобильность, нет. Но мы прорабатываем все варианты. И стараемся задействовать как можно больше средств для обеспечения безопасности и помощи жителям», — подчеркнул Гладков.
Гладков объяснил необходимость закупки квадроциклов для белгородского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
«Провели совещание»: готовы ли к зиме неприграничные районы Белгородской области?Морозно и без осадков? Синоптики рассказали, какой будет зима 2024-2025Вещи к зиме и весточки из дома: какую гумпомощь белгородцы отправили в зону СВО?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгород#Квадроциклы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика