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Posted 2 ноября, 07:45

Published 2 ноября, 07:45

Modified 2 ноября, 07:47

Updated 2 ноября, 07:47

У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?

У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?

2 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Ноябрьские выходные перенесли, из-за этого сократилась рабочая неделя. Граждане будут работать четыре дня вместо пяти. Когда смогут отдохнуть?

Согласно производственному календарю на 2024 год, большинство россиян сможет отдохнуть в понедельник. Рабочая неделя начнётся только во вторник, но закончится классически — в пятницу.

Вместо этого они будут работать в субботу, 2 ноября. Таких рабочих выходных в текущем году было три.

Первый был ещё в апреле, сейчас идёт второй. А вот третий выпадет на 28 декабря. Сразу после наступят новогодние каникулы.

О том, на какие числа выпадут выходные дни в следующем, 2025-м, году, мы рассказали в этом материале.

Известно также, когда смогут отдохнуть от учёбы учащиеся школ, коллеждей и университетов.

Сколько дней будут отдыхать россияне в 2025 году?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Выходные#Новогодние каникулы#Россия#Белгород#2025 год#2024 год#Рабочие дни#Ноябрьские выходные
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