У россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?

Posted 2 ноября, 07:45
Published 2 ноября, 07:45
Modified 2 ноября, 07:47
Updated 2 ноября, 07:47
Согласно производственному календарю на 2024 год, большинство россиян сможет отдохнуть в понедельник. Рабочая неделя начнётся только во вторник, но закончится классически — в пятницу.
Вместо этого они будут работать в субботу, 2 ноября. Таких рабочих выходных в текущем году было три.
Первый был ещё в апреле, сейчас идёт второй. А вот третий выпадет на 28 декабря. Сразу после наступят новогодние каникулы.
О том, на какие числа выпадут выходные дни в следующем, 2025-м, году, мы рассказали в этом материале.
Известно также, когда смогут отдохнуть от учёбы учащиеся школ, коллеждей и университетов.