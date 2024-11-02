Пока не убьёт? Белгородцев пугает старая разваливающаяся водонапорная башня

Белгородцы попросили решить проблему с разваливающейся водонапорной башней

Башня стоит в посёлке Сажное Белгородской области рядом с частным домом. Его жильца пугают отрывающиеся от крыши объекта железные листы, которые, по его словам, могут однажды попасть по его дому или машине.