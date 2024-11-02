Пока не убьёт? Белгородцев пугает старая разваливающаяся водонапорная башня

Posted 2 ноября, 10:18
Published 2 ноября, 10:18
Modified 2 ноября, 10:20
Updated 2 ноября, 10:20
Житель Белгородской области обратился в социальных сетях к органам местной власти. По его словам, в посёлке Сажное расположена старая водонапорная башня, с крыши которой постоянно срывает железные листы.
«Я обращался в администрацию Строителя и в РЖД, но никто не знает, чья эта башня. Они говорят друг на друга и никто не хочет за неё отвечать. Что мне делать? На видео видно, как с неё летят эти листы. В любой момент они могут отлететь либо ко мне на дом, либо на машину», — обратился обеспокоенный мужчина.
Ответ на его обращение дал глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он сообщил, что к башне приезжали специалисты, которые подготовили акт, зарегистрировав в нём нарушения технического состояния инженерного сооружения. По его словам, владельца, которым является РЖД, уже предупредили о необходимости устранения недочётов.