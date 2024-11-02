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Posted 2 ноября, 10:18

Published 2 ноября, 10:18

Modified 2 ноября, 10:20

Updated 2 ноября, 10:20

Старая водонапорная башня

Пока не убьёт? Белгородцев пугает старая разваливающаяся водонапорная башня

2 ноября 2024, 10:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Старая водонапорная башня

Белгородцы попросили решить проблему с разваливающейся водонапорной башней

Башня стоит в посёлке Сажное Белгородской области рядом с частным домом. Его жильца пугают отрывающиеся от крыши объекта железные листы, которые, по его словам, могут однажды попасть по его дому или машине.

Житель Белгородской области обратился в социальных сетях к органам местной власти. По его словам, в посёлке Сажное расположена старая водонапорная башня, с крыши которой постоянно срывает железные листы.

«Я обращался в администрацию Строителя и в РЖД, но никто не знает, чья эта башня. Они говорят друг на друга и никто не хочет за неё отвечать. Что мне делать? На видео видно, как с неё летят эти листы. В любой момент они могут отлететь либо ко мне на дом, либо на машину», — обратился обеспокоенный мужчина.

Ответ на его обращение дал глава Яковлевского округа Олег Медведев. Он сообщил, что к башне приезжали специалисты, которые подготовили акт, зарегистрировав в нём нарушения технического состояния инженерного сооружения. По его словам, владельца, которым является РЖД, уже предупредили о необходимости устранения недочётов.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Слетающие с водонапорной башни железные листы
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Водонапорная башня#Белгород
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