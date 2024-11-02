«Плакали все»: родители белгородца рассказали, как навестили его в зоне СВО

Posted 2 ноября, 13:55
Published 2 ноября, 13:55
Modified 2 ноября, 13:57
Updated 2 ноября, 13:57
Их 38-летний сын получил повестку по мобилизации в 2022 году. До этого момента мужчина жил вместе с семьёй и тремя детьми в Белгороде, а с первых дней СВО занялся волонтёрством. Пока он в зоне СВО, его жена Виктория курирует волонтёрскую группу, созданную мужчиной.
Родители белгородца вспоминают, что повестку ему принесли поздно вечером: он сразу в ней расписался, а уже на утро отправился в военкомат. Там мужчина снял видеозапись приёма мобилизованных, а затем опубликовал в Сеть — позже кадры показали по Первому каналу. Так родители парня, которому впоследствии дали позывной Военкор, и узнали о его мобилизации.
Белгородец начал служить в мотострелковой роте, а через потора года стал санитаром и водителем эвакуационной группы в медицинской роте. К нему вместе с волонтёрами часто приезжает жена Виктория — привозят гуманитарный груз. Таким же образом повидать сына решили и его родители.
«Мы попросили Викторию ничего не рассказывать сыну, решили, что это будет наш сюрприз к его дню рождения, который он отмечает 11 сентября. Так начался наш отпуск. Мы выехали из Луги и 9 сентября были уже в Белгороде», — рассказала Мастона.
Часть гуманитарного груза пришлось загрузить в машину Мастоне и Владимиру, поскольку места в основной машине не хватало. Поэтому жителям выдали средства индивидуальной защиты — каски и бронежилеты.
Белгородец очень удивился, увидев своих родителей: все долго обнимались и плакали. Сыну привезли домашнюю еду и отметили его день рождения.
«Накрыли большой стол, за ним собрались волонтёры и четыре бойца — те, кто приехал забирать гуманитарный груз. День рождения сына отметили отлично! Поздравили нашего любимого Военкора! Посидели, поговорили, правда, недолго, всего четыре часа, военным нужно было уезжать, ведь их работа не имеет выходных и праздничных дней», — вспомнила женщина.
Жителей Луги поразила мужественность белгородцев, которые практически каждый день живут под атаками ВСУ.
«Мы прожили в Белгороде два дня. Не раз слышали взрывы: они похожи на те звуки, которые мы в Луге слышим во время учений на артиллерийском полигоне — громкие, от которых дома ходят ходуном. Конечно, это страшно, особенно нам, живущим далеко от войны. Но белгородцы молодцы. Несмотря ни на что, они ходят на работу, дети — в школу. Все заняты делом. <…> Частный дом второго нашего сына был уничтожен от вражеского прилёта, хорошо, никто не пострадал. Так губернатор вскоре лично вручил ключи сыну от нового, только что построенного дома, правда, в другом месте, более безопасном», — добавила Мастона.
Далее родители белгородца отправились в путешествие через новые регионы России в Крым.