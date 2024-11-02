«Плакали все»: родители белгородца рассказали, как навестили его в зоне СВО

Родители белгородца вспоминают, что повестку ему принесли поздно вечером: он сразу в ней расписался, а уже на утро отправился в военкомат. Там мужчина снял видеозапись приёма мобилизованных, а затем опубликовал в Сеть — позже кадры показали по Первому каналу. Так родители парня, которому впоследствии дали позывной Военкор, и узнали о его мобилизации.