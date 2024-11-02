Партия «Единая Россия» предложила увеличить финансирование науки

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — рассказал о ближайших планах по развитию культуры спорта и популяризации активного образа жизни Медведев.