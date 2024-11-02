Партия «Единая Россия» предложила увеличить финансирование науки

Posted 2 ноября, 08:08
Published 2 ноября, 08:08
Modified 2 ноября, 08:08
Updated 2 ноября, 08:08
Он обратил внимание, что партия работала совместно с кабинетом министров для составления главного финансового документа в стране. В итоге сторонам удалось достичь главной цели — реализации всех положений, заложенных в послании главы государства и партийной народной программы, пишет mkset.ru.
По словам Медведева, в документе учтены многомиллиардные ассигнования, которые пойдут на реализацию программы капремонта учебных заведений, постройку новых объектов инфраструктуры, преображение общественных пространств, обновление системы коммунального хозяйства. Внушительная доля бюджета отводится на реализацию социальных инициатив, включая выплаты семьям с детьми и пожилым гражданам, обеспечение маткапиталом и ежемесячными пособиями по рождению и уходу за ребенком.
Помимо этого, ЕР озвучила предложение о наращивании субсидирования агропромышленного сектора. Медведев уточняет, что за счёт бюджетных средств предполагается вести комплексное развитие сельских территорий, обеспечивать мелиорацию, закупать технику для сельскохозяйственных нужд на условиях льготного лизинга, защищать водные биологические ресурсы.
Он особо отметил необходимость дальнейшей реализации индивидуальных программ регионального развития. Также председатель «Единой России» призвал выделить дополнительные средства на развитие науки и воплощение научных проектов авторитетными экспертами.
Обсуждалось и наращивание финансирования таких направлений, как спорт и физкультура в стране, основы здорового образа жизни.
«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — рассказал о ближайших планах по развитию культуры спорта и популяризации активного образа жизни Медведев.
В числе важных предложений стоит упомянуть и увеличение расходов на поддержку русского языка и культуры, включая работу в странах-партнерах, в школах которых уроки проходят на русском.
Благодаря такому дополнительному финансированию будет вестись подготовка педагогов, которые уедут за границу, чтобы преподавать школьникам учебные дисциплины на русском. Как сообщает сайт ER.RU, в бюджет заложен и выпуск обучающих материалов, включая издание и распространение 200 тысяч учебников русского языка.
Также стоит отметить, что ЕР предложила направить дополнительные средства на выполнение программы реабилитации инвалидов, чтобы качество жизни более чем 1,7 миллиона людей с ограниченными возможностями ежегодно увеличивалось.