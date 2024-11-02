Ноябрьский завтрак: овсянка с хурмой

Posted 2 ноября 2024, 15:39
Published 2 ноября 2024, 15:39
Modified 2 ноября 2024, 15:39
Updated 2 ноября 2024, 15:39
Готовим овсянку
В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко или воду. Добавьте овсяные хлопья и варите их на слабом огне 5-7 минут, помешивая, пока овсянка не станет мягкой и густой.
Подготовливаем хурму
Пока овсянка варится, подготовьте хурму. Очистите её от кожуры (если она слишком плотная) и нарежьте кубиками или дольками. Можно также размять хурму вилкой, если хочется добиться нежной консистенции.
Смешиваем ингредиенты
Добавьте в готовую овсянку хурму, щепотку корицы и мёд или сироп по вкусу. Аккуратно перемешайте, чтобы фрукт равномерно распределился и каша приобрела мягкий сладковатый аромат. Корица добавит лёгкую пряность, которая идеально подходит для осеннего утра.
Подаём и украшем
Переложите овсянку с хурмой в миску, сверху можно положить ложку йогурта для кремовой текстуры. Украсьте блюдо орехами или семенами. Это придаст завтраку хрустящую текстуру и дополнительную питательную ценность.
Источник: edimdoma.ru