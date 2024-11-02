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Posted 2 ноября 2024, 15:39

Published 2 ноября 2024, 15:39

Modified 2 ноября 2024, 15:39

Updated 2 ноября 2024, 15:39

Ноябрьский завтрак: овсянка с хурмой

2 ноября 2024, 15:39
Осенью, когда погода становится прохладной, приятно начать день с чего-то тёплого и вкусного. Овсяная каша с хурмой — это быстрый и полезный завтрак, который наполнит энергией и подарит уют в пасмурные осенние дни.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья (быстрого приготовления) — ½ стакана
  • Вода или молоко (можно использовать растительное) — 1 стакан
  • Хурма (спелая) — 1 плод
  • Мёд или кленовый сироп — по вкусу
  • Корица — щепотка
  • Орехи или семена (грецкие орехи, миндаль, семена чиа) — для подачи
  • Греческий йогурт или кокосовый йогурт — для кремовой текстуры (по желанию)

Как приготовить овсянку с хурмой:

  1. Готовим овсянку

    В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко или воду. Добавьте овсяные хлопья и варите их на слабом огне 5-7 минут, помешивая, пока овсянка не станет мягкой и густой.

  2. Подготовливаем хурму

    Пока овсянка варится, подготовьте хурму. Очистите её от кожуры (если она слишком плотная) и нарежьте кубиками или дольками. Можно также размять хурму вилкой, если хочется добиться нежной консистенции.

  3. Смешиваем ингредиенты

    Добавьте в готовую овсянку хурму, щепотку корицы и мёд или сироп по вкусу. Аккуратно перемешайте, чтобы фрукт равномерно распределился и каша приобрела мягкий сладковатый аромат. Корица добавит лёгкую пряность, которая идеально подходит для осеннего утра.

  4. Подаём и украшем

    Переложите овсянку с хурмой в миску, сверху можно положить ложку йогурта для кремовой текстуры. Украсьте блюдо орехами или семенами. Это придаст завтраку хрустящую текстуру и дополнительную питательную ценность.

Советы и варианты:

  • Добавьте кокосовую стружку или кусочки шоколада.
  • Для разнообразия можно добавить яблоко или банан.

Источник: edimdoma.ru

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