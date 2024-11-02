На парковке «МегаГринна» в Белгороде загорелось авто

Posted 2 ноября, 09:26
Published 2 ноября, 09:26
Modified 2 ноября, 09:50
Updated 2 ноября, 09:50
Машина загорелась в 11:19, сообщает ведомство. Дежурный караул пожарно-спасательной части №4 оперативно прибыл на место и ликвидировал возгорание.
Автомобиль повреждён достаточно сильно — пострадала вся передняя часть: капот, лобовое стекло, колёса. По какой причине произошёл пожар — информации нет. В Telegram-канале МЧС этого не уточнили.
Напомним, что недавно в Белгороде загорелся светофор. Об этом рассказал Гладков — «регулировщик» вспыхнул прямо перед его автомобилем. Губернатор не растерялся и снял всё на видео.