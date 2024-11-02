bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 09:26

Published 2 ноября, 09:26

Modified 2 ноября, 09:50

Updated 2 ноября, 09:50

Пожар у торгового центра

На парковке «МегаГринна» в Белгороде загорелось авто

2 ноября 2024, 09:26
Фото: «Go31». Пожар у торгового центра
Сюжет
Пожар
Около 11:30 местные медиа сообщили о том, что на парковке торгового центра «МегаГринн» в Белгороде загорелся автомобиль. Пожарные уже побывали на месте происшествия. Комментарий по ситуации дали в региональном МЧС.

Машина загорелась в 11:19, сообщает ведомство. Дежурный караул пожарно-спасательной части №4 оперативно прибыл на место и ликвидировал возгорание.

Автомобиль повреждён достаточно сильно — пострадала вся передняя часть: капот, лобовое стекло, колёса. По какой причине произошёл пожар — информации нет. В Telegram-канале МЧС этого не уточнили.

Напомним, что недавно в Белгороде загорелся светофор. Об этом рассказал Гладков — «регулировщик» вспыхнул прямо перед его автомобилем. Губернатор не растерялся и снял всё на видео.

Потушенное автоПотушенное авто
Потушенное авто. Фото: МЧС по Белгородской области
Когда начнут капремонт многоэтажки, где в начале октября в пожаре погибла белгородка?
Узнать подробнее
Читайте также:
Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствияхБелгородские населённые пункты атаковали дроны ВСУ: возникли пожары, повреждены автоНе тот красный: перед машиной Гладкова в Белгороде загорелся светофор
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Авто#Белгород#ТЦ «МегаГринн»
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика