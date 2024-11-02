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Posted 2 ноября, 09:25

Published 2 ноября, 09:25

Modified 2 ноября, 09:27

Updated 2 ноября, 09:27

Фото с перевернувшимся угнанным авто

Мужчина угнал «шестёрку» пенсионера, перевернулся на ней и получит ещё одну судимость

2 ноября 2024, 09:25
Фото: пресс-служба регионального УМВД. Фото с перевернувшимся угнанным авто

В Белгороде мужчина перевернулся на угнанной «шестёрке»

После ДТП мужчина скрылся с места, но его быстро задержали. Им оказался ранее судимый местный житель, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автоинспекторы во время патрулирования заметили на Первом Ключевом переулке в Белгороде перевернувшийся ВАЗ-21063, в котором не было водителя. О случившемся они сообщили в дежурную часть полиции №1. В то же время об угоне сообщил 69-летний владелец авто: по его словам, он никому не передавал своё транспортное средство.

На место происшествия выдвинулись правоохранительные органы, которые в краткие сроки смогли определить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний белгородец. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Обвиняемый рассказал, что увидел автомобиль во дворе многоквартирного дома, соединил в нём контакты зажигания и поехал кататься. Но в одном из частных секторов он не справился с управлением, поэтому авто опрокинулось. Тогда он скрылся с места преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту угона. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото с перевернувшимся угнанным автоФото с перевернувшимся угнанным авто
Фото с перевернувшимся угнанным автоФото с перевернувшимся угнанным авто
Фото с перевернувшимся угнанным авто. Фото: пресс-служба регионального УМВД
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#Александра Склярова#Белгородская область#Угон#Угон автомобиля#Белгород
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