Мужчина угнал «шестёрку» пенсионера, перевернулся на ней и получит ещё одну судимость

Автоинспекторы во время патрулирования заметили на Первом Ключевом переулке в Белгороде перевернувшийся ВАЗ-21063, в котором не было водителя. О случившемся они сообщили в дежурную часть полиции №1. В то же время об угоне сообщил 69-летний владелец авто: по его словам, он никому не передавал своё транспортное средство.