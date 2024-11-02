Мужчина угнал «шестёрку» пенсионера, перевернулся на ней и получит ещё одну судимость

Posted 2 ноября, 09:25
Published 2 ноября, 09:25
Modified 2 ноября, 09:27
Updated 2 ноября, 09:27
Автоинспекторы во время патрулирования заметили на Первом Ключевом переулке в Белгороде перевернувшийся ВАЗ-21063, в котором не было водителя. О случившемся они сообщили в дежурную часть полиции №1. В то же время об угоне сообщил 69-летний владелец авто: по его словам, он никому не передавал своё транспортное средство.
На место происшествия выдвинулись правоохранительные органы, которые в краткие сроки смогли определить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний белгородец. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Обвиняемый рассказал, что увидел автомобиль во дворе многоквартирного дома, соединил в нём контакты зажигания и поехал кататься. Но в одном из частных секторов он не справился с управлением, поэтому авто опрокинулось. Тогда он скрылся с места преступления.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту угона. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.