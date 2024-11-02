День мужчин, безопасности журналистов, а ещё? Праздники, которые отмечают 2 ноября

Сегодня по всему миру отмечают День мужчин. Обязаны мы этим праздником писателю Джорджу Кинделу. Он предложил создать его, чтобы в эту дату вручать мужчинам награды за выдающуюся деятельность, достижения и высокоморальные качества. Президентом комитета по премии избрали Михаила Горбачёва.