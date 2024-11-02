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Posted 2 ноября, 11:24

Published 2 ноября, 11:24

Modified 2 ноября, 11:26

Updated 2 ноября, 11:26

Какие праздники отмечают 2 ноября по всему миру

День мужчин, безопасности журналистов, а ещё? Праздники, которые отмечают 2 ноября

2 ноября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.

Какие праздники отмечают 2 ноября по всему миру

В субботу, 2 ноября, по всему миру отмечают множество от самых нелепых до довольно серьёзных праздников, в том числе православный. Журналисты Добро.Медиа узнали, с каким днём можно сегодня поздравить родных и друзей.

Сегодня по всему миру отмечают День мужчин. Обязаны мы этим праздником писателю Джорджу Кинделу. Он предложил создать его, чтобы в эту дату вручать мужчинам награды за выдающуюся деятельность, достижения и высокоморальные качества. Президентом комитета по премии избрали Михаила Горбачёва.

Статуэтку «Мыслитель» успели получить Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, папа римский Иоанн Павел II. «Успели», потому что награду перестали вручать после 2006 года. Но праздник не забыли.

Также 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Профессиональный праздник учредили в 2013 году, чтобы привлечь внимание к опасности работы СМИ.

В честь этого ежегодно проводят встречи, семинары, лекции и круглые столы, посвящённые проблемам современной журналистики.

Верующие 2 ноября празднуют Димитриевскую родительскую субботу. По традиции они поминают всех усопших: родственников, друзей и знакомых.

Назвали праздник именем великомученика Димитрия Солунского. Его крестили в детстве тайно и воспитывали по христианским обычаям, поэтому взрослым он активно боролся за искоренение язычества, за что был пойман и казнён.

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#Валерия Колесникова#Общество#Сми#Россия#Праздники#День мужчин#Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
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