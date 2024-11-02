День мужчин, безопасности журналистов, а ещё? Праздники, которые отмечают 2 ноября

Posted 2 ноября, 11:24
Published 2 ноября, 11:24
Modified 2 ноября, 11:26
Updated 2 ноября, 11:26
Сегодня по всему миру отмечают День мужчин. Обязаны мы этим праздником писателю Джорджу Кинделу. Он предложил создать его, чтобы в эту дату вручать мужчинам награды за выдающуюся деятельность, достижения и высокоморальные качества. Президентом комитета по премии избрали Михаила Горбачёва.
Статуэтку «Мыслитель» успели получить Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон, Пол Маккартни, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, папа римский Иоанн Павел II. «Успели», потому что награду перестали вручать после 2006 года. Но праздник не забыли.
Также 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Профессиональный праздник учредили в 2013 году, чтобы привлечь внимание к опасности работы СМИ.
В честь этого ежегодно проводят встречи, семинары, лекции и круглые столы, посвящённые проблемам современной журналистики.
Верующие 2 ноября празднуют Димитриевскую родительскую субботу. По традиции они поминают всех усопших: родственников, друзей и знакомых.
Назвали праздник именем великомученика Димитрия Солунского. Его крестили в детстве тайно и воспитывали по христианским обычаям, поэтому взрослым он активно боролся за искоренение язычества, за что был пойман и казнён.