Белгородка хотела заказать мужу проститутку, но оставила его и без секса, и без денег

Posted 2 ноября, 06:46
Published 2 ноября, 06:46
Modified 2 ноября, 06:48
Updated 2 ноября, 06:48
Вызвать интим-услуги для своего мужа решила 20-летняя жительница Старого Оскола. Таким поступком она захотела удивить супруга.
Для этого жительница нашла в интернете соответствующее объявление и перевела деньги. Когда девушка по вызову не приехала, белгородка забила тревогу и обратилась в полицию. Оказалось, что та попала на аферистов, которым оставила 25 тысяч рублей.
В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества, но личности виновных пока не известны.
В ведомстве отметили, что всего в Старом Осколе с начала года случилось 10 подобных случаев, в результате чего жители потеряли в общей сумме 500 тысяч рублей.