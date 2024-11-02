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Posted 2 ноября, 06:46

Published 2 ноября, 06:46

Modified 2 ноября, 06:48

Updated 2 ноября, 06:48

Мошенники обманули белгородку при заказе проститутки для мужа

Белгородка хотела заказать мужу проститутку, но оставила его и без секса, и без денег

2 ноября 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники обманули белгородку при заказе проститутки для мужа

На мошенников, которые обещают предоставить интим-услуги, наткнулась жительница Старого Оскола, решившая порадовать своего мужа сюрпризом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вызвать интим-услуги для своего мужа решила 20-летняя жительница Старого Оскола. Таким поступком она захотела удивить супруга.

Для этого жительница нашла в интернете соответствующее объявление и перевела деньги. Когда девушка по вызову не приехала, белгородка забила тревогу и обратилась в полицию. Оказалось, что та попала на аферистов, которым оставила 25 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества, но личности виновных пока не известны.

В ведомстве отметили, что всего в Старом Осколе с начала года случилось 10 подобных случаев, в результате чего жители потеряли в общей сумме 500 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенник#Интим-услуги
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