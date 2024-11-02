Альфа-Банк теперь в Новом Осколе

Posted 2 ноября, 08:30
Published 2 ноября, 08:30
Modified 2 ноября, 08:32
Updated 2 ноября, 08:32
Яркий и стильный офис радует свободной планировкой, уютными зонами для консультаций и общения, отсутствием бюрократии и бумаг. Главное преимущество Альфа-Банка, реализованное в новом формате отделений региональной сети, — оперативность решения вопросов. Например, современное оборудование позволяет выпустить и выдать кредитную или дебетовую карту в день обращения. Кроме того, в отделении может получить обслуживание любой клиент вне зависимости от региона его проживания. Еще одно преимущество — решение вопроса в режиме «единого окна» для клиентов физических и юридических лиц.
«Альфа-Банк продолжает региональное развитие. Уже девять отделений в нашей области помогают белгородцам ежедневно пользоваться выгодными и безопасными банковскими продуктами. Офис в Новом Осколе универсальный, а это значит, что он будет полезен и для клиентов-юридических лиц. А выбрать оптимальный продукт и узнать все о выгодах, которые предлагает Альфа-Банк, помогут наши профессиональные менеджеры», — отметил Региональный Управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай Лушницкий.
Офис расположен по адресу: площадь Центральная, д. 1. Время работы: пн. — пт.: 09:00–18:00. Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте, в сообществах в социальных сетях.
Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г., Erid: LjN8K7N4Z.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.