bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:30

Published 2 ноября, 08:30

Modified 2 ноября, 08:32

Updated 2 ноября, 08:32

Новый офис

Альфа-Банк теперь в Новом Осколе

2 ноября 2024, 08:30
Фото: Альфа-Банк. Новый офис
Сюжет
Новости Белгорода
Реклама.
Девятый современный офис Альфа-Банка в Белгородской области торжественно открыл свои двери в центре Нового Оскола.

Яркий и стильный офис радует свободной планировкой, уютными зонами для консультаций и общения, отсутствием бюрократии и бумаг. Главное преимущество Альфа-Банка, реализованное в новом формате отделений региональной сети, — оперативность решения вопросов. Например, современное оборудование позволяет выпустить и выдать кредитную или дебетовую карту в день обращения. Кроме того, в отделении может получить обслуживание любой клиент вне зависимости от региона его проживания. Еще одно преимущество — решение вопроса в режиме «единого окна» для клиентов физических и юридических лиц.

«Альфа-Банк продолжает региональное развитие. Уже девять отделений в нашей области помогают белгородцам ежедневно пользоваться выгодными и безопасными банковскими продуктами. Офис в Новом Осколе универсальный, а это значит, что он будет полезен и для клиентов-юридических лиц. А выбрать оптимальный продукт и узнать все о выгодах, которые предлагает Альфа-Банк, помогут наши профессиональные менеджеры», — отметил Региональный Управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай Лушницкий.

Офис расположен по адресу: площадь Центральная, д. 1. Время работы: пн. — пт.: 09:00–18:00. Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте, в сообществах в социальных сетях.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г., Erid: LjN8K7N4Z.

Новый офисНовый офис
Новый офисНовый офис
Новый офисНовый офис
Новый офисНовый офис
Новый офис. Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.

Альфа-Банк в Белгороде открыл четвертый офис
Узнать подробнее
Читайте также:
Альфа-Банк открыл ещё один офис будущего в БелгородеАльфа-Банк открыл первый phygital-офис в городе ГубкинАльфа-Банк выплатит лучшим российским студентам 9 миллионов рублей
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика