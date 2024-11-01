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Posted 1 ноября, 10:14

Published 1 ноября, 10:14

Modified 1 ноября, 10:16

Updated 1 ноября, 10:16

В Белгороде отремонтируют и установят новогодние украшения за 19 млн рублей

В Белгороде отремонтируют и установят новогодние украшения за 19 млн рублей

1 ноября 2024, 10:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
На сайте госзакупок появилась заявка от мэрии на ремонт и установку старых новогодних композиций. За все работы исполнителю готовы выплатить 19 млн рублей.

В Белгороде начали искать исполнителя, который украсит областной центр к Новому году. Мэрия готова потратить в рамках двух закупок на эти нужды около 19 млн рублей.

Исполнитель должен будет установить прошлогодние новогодние инсталляции. Речь идёт об «Эрмитаже», «Балерине», «Летучем корабле», ярмарочных домиках, новогодних шарах на деревья и других мелких и крупных объектах. Однако перед установкой композиции нужно будет покрасить, заменить на них неработающие лампочки и обновить в них проводку.

По одной из закупок должны произвести монтаж 640 шаров и 37 МАФов, в том числе шесть изделий «Дерево», «Арку домик», два «Звездопада», «Деды Морозы на самокатах», три «новогодних шара», по четыре «шишки» и «снежинки», по одному «подарку», «ротонде», «конверту», «фоторамке», четверо качелей, два арки с лучами, три «свечи» и изделие «снегири». Также к установке планируют две «снежинки», три «фонарика», две композиции «Лебеди», по одной «С Новым годом», «Летучий корабль», «Тройка коней», две двойных снежинки, а также до 1500 светящихся шаров, 16 «золотых шаров» и 20 «световых шаров».

Выполнить все работы нужно до 20 декабря.

Интересно, что в прошлом году ремонт новогодних украшений для белгородских властей обошёлся гораздо дешевле, сообщает паблик «Белгород — это интересно». В 2023 году на эти нужды потратили всего 1,9 млн рублей, поскольку ремонту подлежало меньшее количество декораций.

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#Александра Склярова#Новый год#Белгород#Госзакупка#Новогодние украшения
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