В Белгороде отремонтируют и установят новогодние украшения за 19 млн рублей

Posted 1 ноября, 10:14
Published 1 ноября, 10:14
Modified 1 ноября, 10:16
Updated 1 ноября, 10:16
В Белгороде начали искать исполнителя, который украсит областной центр к Новому году. Мэрия готова потратить в рамках двух закупок на эти нужды около 19 млн рублей.
Исполнитель должен будет установить прошлогодние новогодние инсталляции. Речь идёт об «Эрмитаже», «Балерине», «Летучем корабле», ярмарочных домиках, новогодних шарах на деревья и других мелких и крупных объектах. Однако перед установкой композиции нужно будет покрасить, заменить на них неработающие лампочки и обновить в них проводку.
По одной из закупок должны произвести монтаж 640 шаров и 37 МАФов, в том числе шесть изделий «Дерево», «Арку домик», два «Звездопада», «Деды Морозы на самокатах», три «новогодних шара», по четыре «шишки» и «снежинки», по одному «подарку», «ротонде», «конверту», «фоторамке», четверо качелей, два арки с лучами, три «свечи» и изделие «снегири». Также к установке планируют две «снежинки», три «фонарика», две композиции «Лебеди», по одной «С Новым годом», «Летучий корабль», «Тройка коней», две двойных снежинки, а также до 1500 светящихся шаров, 16 «золотых шаров» и 20 «световых шаров».
Выполнить все работы нужно до 20 декабря.
Интересно, что в прошлом году ремонт новогодних украшений для белгородских властей обошёлся гораздо дешевле, сообщает паблик «Белгород — это интересно». В 2023 году на эти нужды потратили всего 1,9 млн рублей, поскольку ремонту подлежало меньшее количество декораций.