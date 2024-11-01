В Белгороде отремонтируют и установят новогодние украшения за 19 млн рублей

По одной из закупок должны произвести монтаж 640 шаров и 37 МАФов, в том числе шесть изделий «Дерево», «Арку домик», два «Звездопада», «Деды Морозы на самокатах», три «новогодних шара», по четыре «шишки» и «снежинки», по одному «подарку», «ротонде», «конверту», «фоторамке», четверо качелей, два арки с лучами, три «свечи» и изделие «снегири». Также к установке планируют две «снежинки», три «фонарика», две композиции «Лебеди», по одной «С Новым годом», «Летучий корабль», «Тройка коней», две двойных снежинки, а также до 1500 светящихся шаров, 16 «золотых шаров» и 20 «световых шаров».