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Posted 1 ноября, 09:34

Published 1 ноября, 09:34

Modified 1 ноября, 09:36

Updated 1 ноября, 09:36

Награждение

Стойленцев поздравили с Днем инженера-механика

1 ноября 2024, 09:34
Фото: СГОК. Награждение
Сюжет
Новости Белгорода
25 сотрудников Стойленского ГОКа — представителей инженерных и ремонтных специальностей — поздравили и отметили областными, городскими, корпоративными и профсоюзными наградами на торжественном собрании в честь Дня инженера-механика.

Инженерам, механикам, мастерам по ремонту оборудования, слесарям, электромонтерам, токарям и другим сотрудникам руководители предприятия вручили благодарности, почетные грамоты и корпоративные почетные знаки, подарки и цветы.

«У нас каждый пятый сотрудник связан с инженерией, механикой или энергетикой. Поэтому от всей души поздравляю вас и благодарю за труд, вовлеченность, профессионализм, за то, что делитесь своими знаниями с молодым поколением. Пусть ваше техническое мастерство, знания и опыт продолжают открывать новые горизонты, обеспечивать стабильность и высокие достижения нашего предприятия», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Традиционно на торжественном мероприятии в честь праздника для стойленцев прошел концерт творческих коллективов центра культурного развития «Горняк».

Ранее сотрудников Стойленского ГОКа поздравили с днем автомобилиста, днем шахтера, днем железнодорожника и т. д.

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