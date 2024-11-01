Стойленцев поздравили с Днем инженера-механика

Сюжет Новости Белгорода

25 сотрудников Стойленского ГОКа — представителей инженерных и ремонтных специальностей — поздравили и отметили областными, городскими, корпоративными и профсоюзными наградами на торжественном собрании в честь Дня инженера-механика.