Стойленцев поздравили с Днем инженера-механика

Posted 1 ноября, 09:34
Published 1 ноября, 09:34
Modified 1 ноября, 09:36
Updated 1 ноября, 09:36
Инженерам, механикам, мастерам по ремонту оборудования, слесарям, электромонтерам, токарям и другим сотрудникам руководители предприятия вручили благодарности, почетные грамоты и корпоративные почетные знаки, подарки и цветы.
«У нас каждый пятый сотрудник связан с инженерией, механикой или энергетикой. Поэтому от всей души поздравляю вас и благодарю за труд, вовлеченность, профессионализм, за то, что делитесь своими знаниями с молодым поколением. Пусть ваше техническое мастерство, знания и опыт продолжают открывать новые горизонты, обеспечивать стабильность и высокие достижения нашего предприятия», — прокомментировал генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Традиционно на торжественном мероприятии в честь праздника для стойленцев прошел концерт творческих коллективов центра культурного развития «Горняк».
Ранее сотрудников Стойленского ГОКа поздравили с днем автомобилиста, днем шахтера, днем железнодорожника и т. д.