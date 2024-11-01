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Posted 1 ноября, 06:53

Published 1 ноября, 06:53

Modified 1 ноября, 06:55

Updated 1 ноября, 06:55

Серийного вора из Магадана задержали в Белгородской области

Серийного вора из Магадана задержали в Белгородской области

1 ноября 2024, 06:53
Фото: 1MI.
Житель Магадана после совершении ряда краж в своём регионе сбежал в Белгородскую область к родственникам, куда добрался автостопом. Однако благодаря совместной работе полицейских из двух регионов обвиняемого удалось задержать. Подробности сообщили журналисты MagadanMedia.

В Белгородской области задержали 42-летнего жителя Магадана, который обвиняется в совершении серии квартирных краж в своём родном регионе. Злоумышленник проникал в чужое незапертое жильё и похищал деньги, сумки, одежду, гаджеты и велосипеды.

В последний раз мужчина украл планшетный компьютер и кошелёк с банковскими картами, а затем направился автостопом к родственникам в Белгородскую область. О совершённом преступлении узнали правоохранительные органы из Магадана, о чём затем они сообщили белгородским полицейским. Мужчину удалось задержать.

У обвиняемого изъяли часть украденного имущества, остальное продолжают искать. Всего мужчина украл вещи на сумму порядка 200 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Фигурант признал свою вину на допросе и раскаялся. Его заключили под стражу, пока полицейские выясняют, связан ли мужчина с кражами и в других регионах.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Вор#Белгород#Магадан#Магаданская область
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