Серийного вора из Магадана задержали в Белгородской области

Posted 1 ноября, 06:53
Published 1 ноября, 06:53
Modified 1 ноября, 06:55
Updated 1 ноября, 06:55
В Белгородской области задержали 42-летнего жителя Магадана, который обвиняется в совершении серии квартирных краж в своём родном регионе. Злоумышленник проникал в чужое незапертое жильё и похищал деньги, сумки, одежду, гаджеты и велосипеды.
В последний раз мужчина украл планшетный компьютер и кошелёк с банковскими картами, а затем направился автостопом к родственникам в Белгородскую область. О совершённом преступлении узнали правоохранительные органы из Магадана, о чём затем они сообщили белгородским полицейским. Мужчину удалось задержать.
У обвиняемого изъяли часть украденного имущества, остальное продолжают искать. Всего мужчина украл вещи на сумму порядка 200 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
Фигурант признал свою вину на допросе и раскаялся. Его заключили под стражу, пока полицейские выясняют, связан ли мужчина с кражами и в других регионах.