Серийного вора из Магадана задержали в Белгородской области

В последний раз мужчина украл планшетный компьютер и кошелёк с банковскими картами, а затем направился автостопом к родственникам в Белгородскую область. О совершённом преступлении узнали правоохранительные органы из Магадана, о чём затем они сообщили белгородским полицейским. Мужчину удалось задержать.