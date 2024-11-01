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Posted 1 ноября, 12:30

Published 1 ноября, 12:30

Modified 1 ноября, 12:32

Updated 1 ноября, 12:32

Салат «Ёжик»: симпатичное блюдо для семейного праздника

Салат «Ёжик»: симпатичное блюдо для семейного праздника

1 ноября 2024, 12:30
Фото: sitereceptov.ru.
Этот маленький зверёк станет очень вкусным дополнением праздничного стола, а необычная подача делает его подходящим для особых случаев.

Ингредиенты:

  • Варёное куриное филе — 300 г
  • Яйца (сваренные вкрутую) — 5 шт.
  • Зелёный горошек — 200 г (несколько горошин оставить для украшения)
  • Картофель (варёный) — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — для заправки
  • Маслины без косточек — для «иголок» и украшения

Как приготовить салат «Ёжик»:

  1. Подготовка ингредиентов

    Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Картофель натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Сваренные яйца разделите на белки и желтки, натрите желтки на мелкой тёрке в одну миску, а белки — в другую. Половину сыра натрите на крупной тёрке, а половину — на мелкой.

  2. Основной салат

    В большой миске смешайте курицу, натёртый картофель, зелёный горошек, чеснок, крупно натёртый сыр и желтки. Заправьте смесь майонезом, аккуратно перемешайте и придайте получившейся массе форму ёжика на блюде.

  3. Покрытие для ёжика

    Смешайте мелко натёртые белки и оставшийся сыр, добавьте немного майонеза. Этой массой равномерно покройте ёжика, создавая гладкий и ровный «кожух» для дальнейшего украшения.

  4. Украшение

    Нарежьте маслины тонкими полосками и втыкайте их по всей поверхности ёжика, имитируя иголки. Несколько горошинок и кружочки маслин можно использовать для носика и глазок, придавая салату выразительность.

  5. Декор «лесной полянки»

    Украсьте блюдо свежей зеленью петрушки или укропа, создавая ощущение лесной полянки. Чтобы салат стал ещё интереснее, добавьте рядом веточку укропа в виде ёлочки или маленький декоративный грибочек из половинки яйца и шляпки из помидора черри.

Советы:

  • Салат можно приготовить заранее, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.
  • Добавьте в салат несколько свежих огурцов или мелко нарезанную зелень в смесь основных ингредиентов.

Источник: gotovim-doma.ru

#Анна Селищева#Общество#Россия#Рецепт#Ёж#Салат#Рецепты#КЦ
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