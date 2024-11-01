Салат «Ёжик»: симпатичное блюдо для семейного праздника

Posted 1 ноября, 12:30
Published 1 ноября, 12:30
Modified 1 ноября, 12:32
Updated 1 ноября, 12:32
Подготовка ингредиентов
Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Картофель натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Сваренные яйца разделите на белки и желтки, натрите желтки на мелкой тёрке в одну миску, а белки — в другую. Половину сыра натрите на крупной тёрке, а половину — на мелкой.
Основной салат
В большой миске смешайте курицу, натёртый картофель, зелёный горошек, чеснок, крупно натёртый сыр и желтки. Заправьте смесь майонезом, аккуратно перемешайте и придайте получившейся массе форму ёжика на блюде.
Покрытие для ёжика
Смешайте мелко натёртые белки и оставшийся сыр, добавьте немного майонеза. Этой массой равномерно покройте ёжика, создавая гладкий и ровный «кожух» для дальнейшего украшения.
Украшение
Нарежьте маслины тонкими полосками и втыкайте их по всей поверхности ёжика, имитируя иголки. Несколько горошинок и кружочки маслин можно использовать для носика и глазок, придавая салату выразительность.
Декор «лесной полянки»
Украсьте блюдо свежей зеленью петрушки или укропа, создавая ощущение лесной полянки. Чтобы салат стал ещё интереснее, добавьте рядом веточку укропа в виде ёлочки или маленький декоративный грибочек из половинки яйца и шляпки из помидора черри.
Источник: gotovim-doma.ru