Салат «Ёжик»: симпатичное блюдо для семейного праздника

Подготовка ингредиентов Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Картофель натрите на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Сваренные яйца разделите на белки и желтки, натрите желтки на мелкой тёрке в одну миску, а белки — в другую. Половину сыра натрите на крупной тёрке, а половину — на мелкой.

Основной салат В большой миске смешайте курицу, натёртый картофель, зелёный горошек, чеснок, крупно натёртый сыр и желтки. Заправьте смесь майонезом, аккуратно перемешайте и придайте получившейся массе форму ёжика на блюде.

Покрытие для ёжика Смешайте мелко натёртые белки и оставшийся сыр, добавьте немного майонеза. Этой массой равномерно покройте ёжика, создавая гладкий и ровный «кожух» для дальнейшего украшения.

Украшение Нарежьте маслины тонкими полосками и втыкайте их по всей поверхности ёжика, имитируя иголки. Несколько горошинок и кружочки маслин можно использовать для носика и глазок, придавая салату выразительность.