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Posted 1 ноября, 09:53

Published 1 ноября, 09:53

Modified 25 ноября, 10:02

Updated 25 ноября, 10:02

РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов

РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов

1 ноября 2024, 09:53
Фото: 1MI.
Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.

Будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов:

  • Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) — на 20%;
  • Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки», «Финисты») — на 15%.

Принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад — с 70 до 100%. Эта мера коснется как действующих, так и новых работников.

Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста — на 25% с 1 ноября и еще на 16% — с 1 января 2025 года.

При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тыс. рублей.

Всего перечисленные меры затронут более 130 тыс. человек.

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