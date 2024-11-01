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Posted 1 ноября, 14:24

Published 1 ноября, 14:24

Modified 1 ноября, 14:26

Updated 1 ноября, 14:26

Путин отметил благодарностью за преданную и долгую работу пятерых белгородцев

Путин отметил благодарностью за преданную и долгую работу пятерых белгородцев

1 ноября 2024, 14:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Президент
Поощрение президента заслужили пять жителей Белгородской области: два медика, два чиновника и один директор учреждения. Об этом говорится в распоряжении президента от 29 октября 2024 года, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Президент России Владимир Путин поручил поощрить пятерых жителей Белгородской области за долгую и успешную работу.

Так, за заслуги в области здравоохранения благодарность президента РФ заслужили главный врач регионального центра крови Андрей Желтобрюх и фельдшер областной Станции скорой медицинской помощи Андрей Умнов.

Также Путин поручил поощрить главу администрации Прохоровского района Сергея Канищева, начальника правового управления администрации Валуйского округа Елену Каськову и заместителя директора областного Центра молодёжных инициатив Людмилу Цапкину.

Соответствующее распоряжение опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

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