Путин отметил благодарностью за преданную и долгую работу пятерых белгородцев

Posted 1 ноября, 14:24
Published 1 ноября, 14:24
Modified 1 ноября, 14:26
Updated 1 ноября, 14:26
Президент России Владимир Путин поручил поощрить пятерых жителей Белгородской области за долгую и успешную работу.
Так, за заслуги в области здравоохранения благодарность президента РФ заслужили главный врач регионального центра крови Андрей Желтобрюх и фельдшер областной Станции скорой медицинской помощи Андрей Умнов.
Также Путин поручил поощрить главу администрации Прохоровского района Сергея Канищева, начальника правового управления администрации Валуйского округа Елену Каськову и заместителя директора областного Центра молодёжных инициатив Людмилу Цапкину.
Соответствующее распоряжение опубликовали на портале нормативно-правовых актов.