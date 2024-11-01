По народной программе ЕР по всей стране обновлены 79 тысяч территорий дворов

Posted 1 ноября, 09:41
Published 1 ноября, 09:41
Modified 1 ноября, 09:43
Updated 1 ноября, 09:43
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев рассказал о финансировании программы, предусмотренном в бюджете на 2025–2027 годы. Таким образом, реализация программы в ближайшие три года будет продолжена, пишет transsibinfo.com.
Он уточнил, что партия настаивала на выделение средства на эти цели, поскольку внешнее преображение городов и сел дает значительный социальный эффект. В результате при поддержке ЕР в федеральном бюджете заложили сто восемьдесят миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды.
Владимир Якушев напомнил, что проект запустили еще в 2016 году. Сейчас он трансформировался в федеральную программу, предполагающую определение объектов для благоустройства в конкретных населенных пунктах с учетом мнения местных жителей. Согласно программе, население выбирает такие объекты путем голосования. Десятки миллионов россиян уже приняли участие в этом процессе. Якушев пояснил, что такой подход имеет обоснован. Дело в том, что когда решения о строительстве или благоустройстве принимают чиновники, местные жители не всегда остаются удовлетворены результатом.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, за последние три года количество участвующих в голосовании граждан увеличилось в два раза. На брифинге в «Московском комсомольце» руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин привел конкретные цифры: в 2021 году за выбор места для благоустройства проголосовали 9 миллионов человек, а в 2024 году — более 17 миллионов.
Глава центрисполкома также отметил, что для проведения голосования партия и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ привлекают волонтеров. Каждый год по программе проводится обновление около 9000 объектов. Деятельность по контролю за ходом реализации проектов осуществляется через муниципальных депутатов партии. Они следят за тем, чтобы подрядчики выходили на стройплощадку вовремя, а работы и дизайн объектов соответствовали требованиям жителей. В среднем в 20% случаев обнаруживаются недочеты, которые подрядчики исправляют.
«В Белгородской области осуществляется регулярный мониторинг различных объектов инфраструктуры. Партийный десант стал важной частью работы местных отделений. В каждом районе на постоянной основе проводятся проверки качества выполненных работ, а также состояния завершенных капитальных ремонтов соцобъектов.
Создание безопасной и комфортной городской среды является первоочередной задачей. Поэтому формирование благоприятных условий в этой сфере стало одним из приоритетных направлений региональной деятельности в рамках партпроекта «Городская среда»», — прокомментировал председатель общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда» в Белгородской области Владимир Ващенко.