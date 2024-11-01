По народной программе ЕР по всей стране обновлены 79 тысяч территорий дворов

Владимир Якушев напомнил, что проект запустили еще в 2016 году. Сейчас он трансформировался в федеральную программу, предполагающую определение объектов для благоустройства в конкретных населенных пунктах с учетом мнения местных жителей. Согласно программе, население выбирает такие объекты путем голосования. Десятки миллионов россиян уже приняли участие в этом процессе. Якушев пояснил, что такой подход имеет обоснован. Дело в том, что когда решения о строительстве или благоустройстве принимают чиновники, местные жители не всегда остаются удовлетворены результатом.