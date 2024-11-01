bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 07:35

Published 1 ноября, 07:35

Modified 1 ноября, 07:38

Updated 1 ноября, 07:38

На высадку тюльпанов у «Мастерславля» в Белгороде потратят 6,2 миллиона рублей

На высадку тюльпанов у «Мастерславля» в Белгороде потратят 6,2 миллиона рублей

1 ноября 2024, 07:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Стало известно, сколько денег потратят на высадку 356 тысяч луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов на одном участке в Белгороде. Расходы достигнут 6 млн рублей. Соответствующую заявку опубликовал заказчик на сайте Госзакупок.

Администрация Белгорода снова закупит тюльпаны для посадки. На этот раз на сайте госзакупок появилась заявка на выполнение работ по посадке декоративных луковичных растений. Их высадят у детского города мастеров «Мастерславль» в центре города по проспекту Богдана Хмельницкого, 16А.

Всего у «Мастерславля» высадят 356 019 луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов на общей площади 4450,55 квадратных метра. Высаживать луковицы будут в почву на глубину не менее 25 сантиметров. Землю должны удобрить, избавить от сорняков, вредителей, мелкого мусора и комьев почвы. Выполнить все работы должны до 30 ноября текущего года.

Начальная стоимость контракта — 6 млн 256 тысяч 108 рублей.

Отметим, что летом этого года Белгорблагоустройство планировало закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. При этом всего в этом году на закупку потратили около 84,6 млн рублей. А по ещё одной закупке на высадку тюльпанов готовы были выделить ещё 3,9 млн рублей.

«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Денег тратят больше, но тюльпанов не прибавляется? Мэрия Белгорода — о закупке цветовВыжил каждый пятый, «детки» не цветут: как обстоят дела с тюльпанами в Белгороде?«Это бездонная бочка!» Зачем в Белгороде каждый год закупают тюльпаны?
#Александра Склярова#Белгородская область#Госзакупки#Тюльпаны#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика