На высадку тюльпанов у «Мастерславля» в Белгороде потратят 6,2 миллиона рублей

Отметим, что летом этого года Белгорблагоустройство планировало закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. При этом всего в этом году на закупку потратили около 84,6 млн рублей. А по ещё одной закупке на высадку тюльпанов готовы были выделить ещё 3,9 млн рублей.