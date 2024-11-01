На высадку тюльпанов у «Мастерславля» в Белгороде потратят 6,2 миллиона рублей

Posted 1 ноября, 07:35
Published 1 ноября, 07:35
Modified 1 ноября, 07:38
Updated 1 ноября, 07:38
Администрация Белгорода снова закупит тюльпаны для посадки. На этот раз на сайте госзакупок появилась заявка на выполнение работ по посадке декоративных луковичных растений. Их высадят у детского города мастеров «Мастерславль» в центре города по проспекту Богдана Хмельницкого, 16А.
Всего у «Мастерславля» высадят 356 019 луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов на общей площади 4450,55 квадратных метра. Высаживать луковицы будут в почву на глубину не менее 25 сантиметров. Землю должны удобрить, избавить от сорняков, вредителей, мелкого мусора и комьев почвы. Выполнить все работы должны до 30 ноября текущего года.
Начальная стоимость контракта — 6 млн 256 тысяч 108 рублей.
Отметим, что летом этого года Белгорблагоустройство планировало закупить партию луковиц тюльпанов на 19,5 млн рублей. При этом всего в этом году на закупку потратили около 84,6 млн рублей. А по ещё одной закупке на высадку тюльпанов готовы были выделить ещё 3,9 млн рублей.