«Квадрат» всех типов белгородских квартир подорожал примерно на 2 тысячи рублей

В третьем квартале стоимость жилья увеличилась ещё больше: на первичном рынке все типы квартир стоили 104 356 рублей за квадратный метр на вторичном — 78 320 рублей. Метр в средних квартирах можно было приобрести за 92 480 и 75 790, а улучшенного качества — за 111 736 и 86 413 рублей.