«Квадрат» всех типов белгородских квартир подорожал примерно на 2 тысячи рублей

Posted 1 ноября, 09:22
Published 1 ноября, 09:22
Modified 1 ноября, 09:24
Updated 1 ноября, 09:24
В первом квартале все типы квартир на первичном рынке жилья стоили 102 677 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — 75 860.
Цены также отличаются по квартирам среднего качества, которые называют типовыми, и по квартирам улучшенного качества: квадратный метр в первых на первичном рынке стоил 89 729 рублей, на вторичном — 73 112 рублей, улучшенные же квартиры стоили 109 093 и 84 633 рублей за «квадрат» соответственно.
Индекс цен за первый квартал менялся от 99,8% до 104,2% в зависимости от типа квартир и видов рынка жилья.
Квадратный метр жилья на первичном рынке в среднем стоил 103 352 рубля, на вторичном — 76 474 рубля, квартиры среднего качества — 90 225 и 74 661 рублей, а улучшенного — 109 856 и 82 144 рублей.
Во втором квартале индекс цен менялся чуть заметнее: на конец квартала к концу предыдущего — 100,6-100,7% на первичном рынке и 97,1-102,1% на вторичном. А к концу четвёртого квартала прошлого года — 102,2-102,4% и 101,2-101,9% соответственно.
В третьем квартале стоимость жилья увеличилась ещё больше: на первичном рынке все типы квартир стоили 104 356 рублей за квадратный метр на вторичном — 78 320 рублей. Метр в средних квартирах можно было приобрести за 92 480 и 75 790, а улучшенного качества — за 111 736 и 86 413 рублей.
Менялся и индекс: на конец квартала к концу предыдущего — 101,7-102,5% на первичном рынке и 101,5-105,2% на вторичном. К концу четвёртого квартала прошлого года — 104,2-104,7% и 103,4-106,4% соответственно.