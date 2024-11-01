bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 09:22

Published 1 ноября, 09:22

Modified 1 ноября, 09:24

Updated 1 ноября, 09:24

«Квадрат» всех типов белгородских квартир подорожал примерно на 2 тысячи рублей

«Квадрат» всех типов белгородских квартир подорожал примерно на 2 тысячи рублей

1 ноября 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.
Стали известны средние цены на рынке жилья в Белгородской области в 2024 году за один квадратный метр общей площади. Данные доступны по трём прошедших кварталам.

Изменения цен в первом квартале

В первом квартале все типы квартир на первичном рынке жилья стоили 102 677 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — 75 860.

Цены также отличаются по квартирам среднего качества, которые называют типовыми, и по квартирам улучшенного качества: квадратный метр в первых на первичном рынке стоил 89 729 рублей, на вторичном — 73 112 рублей, улучшенные же квартиры стоили 109 093 и 84 633 рублей за «квадрат» соответственно.

Индекс цен за первый квартал менялся от 99,8% до 104,2% в зависимости от типа квартир и видов рынка жилья.

Изменения цен во втором квартале

Квадратный метр жилья на первичном рынке в среднем стоил 103 352 рубля, на вторичном — 76 474 рубля, квартиры среднего качества — 90 225 и 74 661 рублей, а улучшенного — 109 856 и 82 144 рублей.

Во втором квартале индекс цен менялся чуть заметнее: на конец квартала к концу предыдущего — 100,6-100,7% на первичном рынке и 97,1-102,1% на вторичном. А к концу четвёртого квартала прошлого года — 102,2-102,4% и 101,2-101,9% соответственно.

Изменения цен в третьем квартале

В третьем квартале стоимость жилья увеличилась ещё больше: на первичном рынке все типы квартир стоили 104 356 рублей за квадратный метр на вторичном — 78 320 рублей. Метр в средних квартирах можно было приобрести за 92 480 и 75 790, а улучшенного качества — за 111 736 и 86 413 рублей.

Менялся и индекс: на конец квартала к концу предыдущего — 101,7-102,5% на первичном рынке и 101,5-105,2% на вторичном. К концу четвёртого квартала прошлого года — 104,2-104,7% и 103,4-106,4% соответственно.

В Белгороде подорожала аренда квартир, но цены всё равно оказались самыми низкими
Узнать подробнее
Читайте также:
Что происходит с ценами на квартиры на вторичке в Белгороде?В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседейБрать жильё на вторичке или загородный дом? Что делать на фоне подорожания квартир
#Александра Склярова#Белгородская область#Цены#Стоимость жилья#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика