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Posted 1 ноября, 06:35

Published 1 ноября, 06:35

Modified 1 ноября, 06:37

Updated 1 ноября, 06:37

Колючие, но уязвимые: почему ежей занесли в Красную книгу?

Колючие, но уязвимые: почему ежей занесли в Красную книгу?

1 ноября 2024, 06:35
Фото: freepik.com.
Недавно ежей включили в перечень видов, которые «близки к уязвимому положению». За последние десять лет их популяция сократилась минимум на 30%. Эксперт природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал 360.ru, почему так случилось. Ответ прост: во всём виноваты люди.

Ежи находятся под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства, утверждает Павел Воеводин. Популяция колючих зверьков начала сокращаться из-за использования людьми слишком агрессивных химикатов.

Среди других причин называют масштабную городскую застройку, земледелие и дороги — всё это фрагментировало их среду обитания и усложнило ежам жизнь.

В России проблема пока стоит не так остро, как, например, в Европе. У нас в стране ежей можно встретить в московских и подмосковных лесопарках, отмечает эксперт. Но по миру в целом ситуация довольно тревожная.

Воеводин также напомнил, что трогать ежей без необходимости не стоит. Это может быть опасно не только для них, потому что человек по незнанию может травмировать животное, но и для людей — от ежей можно заразиться бешенством и другими серьёзными заболеваниями.

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