Идеальный осенний ужин: рецепт запеканки из патиссонов

Posted 1 ноября, 12:06
Published 1 ноября, 12:06
Modified 1 ноября, 12:08
Updated 1 ноября, 12:08
Подготовка патиссонов
Тщательно промойте патиссоны, при необходимости снимите кожицу (если она плотная). Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной около 0,5 см. Чтобы овощи сохранили свою текстуру, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла по 1-2 минуты с каждой стороны.
Нарезка помидоров
Нарежьте помидоры кружочками или полукольцами, чтобы их легко было уложить слоями вместе с патиссонами.
Сметанно-яичная заливка
В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте соль, перец и сушёные травы. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной. Это придаст запеканке нежную кремовую текстуру.
Сборка запеканки
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите патиссоны и помидоры слоями. Можно чередовать, создавая интересную текстуру и насыщенный вкус. Полейте овощи сметанно-яичной заливкой, чтобы все слои пропитались.
Добавление сыра
Натёртый твёрдый сыр равномерно посыпьте поверх запеканки.
Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C и отправьте форму в духовку. Запекайте примерно 25-30 минут, пока заливка не схватится и не появится золотистая корочка.
Подавайте запеканку тёплой, украсив свежей зеленью — петрушкой или укропом. Она отлично сочетается с зелёным салатом или лёгким соусом на основе йогурта.
Источник: russianfood.com