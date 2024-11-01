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Posted 1 ноября, 12:06

Published 1 ноября, 12:06

Modified 1 ноября, 12:08

Updated 1 ноября, 12:08

Идеальный осенний ужин: рецепт запеканки из патиссонов

Идеальный осенний ужин: рецепт запеканки из патиссонов

1 ноября 2024, 12:06
Фото: lady.tochka.net.
Запеканка из патиссонов — идеальное блюдо для любителей легких и сытных овощных кушаний. Нежные патиссоны, сочные помидоры и кремовая сметанно-яичная заливка создают питательное и аппетитное сочетание. Запеканка прекрасно подойдет для обеда или ужина, а процесс приготовления не займет много времени.

Ингредиенты:

  • Патиссоны — 500 г
  • Помидоры — 2–3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Сушёные травы (базилик, орегано или прованские травы) — 1 ч. л.
  • Растительное масло — для смазывания формы
  • Свежая зелень — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка патиссонов

Тщательно промойте патиссоны, при необходимости снимите кожицу (если она плотная). Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной около 0,5 см. Чтобы овощи сохранили свою текстуру, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла по 1-2 минуты с каждой стороны.

Нарезка помидоров

Нарежьте помидоры кружочками или полукольцами, чтобы их легко было уложить слоями вместе с патиссонами.

Сметанно-яичная заливка

В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте соль, перец и сушёные травы. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной. Это придаст запеканке нежную кремовую текстуру.

Сборка запеканки

Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите патиссоны и помидоры слоями. Можно чередовать, создавая интересную текстуру и насыщенный вкус. Полейте овощи сметанно-яичной заливкой, чтобы все слои пропитались.

Добавление сыра

Натёртый твёрдый сыр равномерно посыпьте поверх запеканки.

Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C и отправьте форму в духовку. Запекайте примерно 25-30 минут, пока заливка не схватится и не появится золотистая корочка.

Подача и советы:

Подавайте запеканку тёплой, украсив свежей зеленью — петрушкой или укропом. Она отлично сочетается с зелёным салатом или лёгким соусом на основе йогурта.

  • Для разнообразия вкусов можно добавить к патиссонам и помидорам немного кабачков или баклажанов.
  • Совет: если хотите более сливочную текстуру, замените сметану на смесь из сметаны и сливок в пропорции 1:1.

Источник: russianfood.com

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