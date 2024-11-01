Идеальный осенний ужин: рецепт запеканки из патиссонов

Тщательно промойте патиссоны, при необходимости снимите кожицу (если она плотная). Нарежьте их кружочками или полукольцами толщиной около 0,5 см. Чтобы овощи сохранили свою текстуру, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла по 1-2 минуты с каждой стороны.