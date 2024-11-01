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Posted 1 ноября, 15:49

Published 1 ноября, 15:49

Modified 1 ноября, 15:49

Updated 1 ноября, 15:49

Ефимов: Документы на новые квартиры по реновации оформили жители 456 старых домов

Ефимов: Документы на новые квартиры по реновации оформили жители 456 старых домов

1 ноября 2024, 15:49
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В период с января по сентябрь текущего года жители 456 старых домов оформили документы на новое жилье по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что за 9 месяцев текущего года обладателями нового жилья в рамках программы реновации стали почти 26,6 тысячи москвичей из 456 старых домов. Они получили новые квартиры в 224 новостройках, рядом с которыми сформирована вся необходимая инфраструктура. Всего обладателями новых квартир по программе реновации стали свыше 162,4 тысячи человек. Данный показатель с начала года вырос почти на 20 процентов. Об этом пишет портал mos.ru.

Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества, сообщил, что в этом году больше всего москвичей получили квартиры в Восточном административном округе — 7,7 тысячи человек. В Юго-Восточном этот показатель составляет 4,6 тысячи, а в Западном — 3,8 тысячи. Жители города, участвующие в программе реновации, получают равноценное жилье в том же районе города, где расположена их старая квартира, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов, где переселяют в пределах округа.

На месте устаревших зданий будут возведены новостройки для переселения москвичей по программе реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с начала года для переселения жителей столицы из старых домов было подготовлено 44 новостройки. Придомовая территория благоустроена, на ней высажены деревья и оборудованы детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для строительства новых домов по программе реновации подобрано ещё 8 площадок.

Программа была утверждена в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей, которые являются жителями 5176 домов. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек и прошло переселение более 47 тысяч человек.

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