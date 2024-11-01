Ефимов: Документы на новые квартиры по реновации оформили жители 456 старых домов

Ефимов отметил, что за 9 месяцев текущего года обладателями нового жилья в рамках программы реновации стали почти 26,6 тысячи москвичей из 456 старых домов. Они получили новые квартиры в 224 новостройках, рядом с которыми сформирована вся необходимая инфраструктура. Всего обладателями новых квартир по программе реновации стали свыше 162,4 тысячи человек. Данный показатель с начала года вырос почти на 20 процентов. Об этом пишет портал mos.ru.