Ефимов: Документы на новые квартиры по реновации оформили жители 456 старых домов

Posted 1 ноября, 15:49
Published 1 ноября, 15:49
Modified 1 ноября, 15:49
Updated 1 ноября, 15:49
Ефимов отметил, что за 9 месяцев текущего года обладателями нового жилья в рамках программы реновации стали почти 26,6 тысячи москвичей из 456 старых домов. Они получили новые квартиры в 224 новостройках, рядом с которыми сформирована вся необходимая инфраструктура. Всего обладателями новых квартир по программе реновации стали свыше 162,4 тысячи человек. Данный показатель с начала года вырос почти на 20 процентов. Об этом пишет портал mos.ru.
Максим Гаман, руководитель департамента городского имущества, сообщил, что в этом году больше всего москвичей получили квартиры в Восточном административном округе — 7,7 тысячи человек. В Юго-Восточном этот показатель составляет 4,6 тысячи, а в Западном — 3,8 тысячи. Жители города, участвующие в программе реновации, получают равноценное жилье в том же районе города, где расположена их старая квартира, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов, где переселяют в пределах округа.
На месте устаревших зданий будут возведены новостройки для переселения москвичей по программе реновации.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с начала года для переселения жителей столицы из старых домов было подготовлено 44 новостройки. Придомовая территория благоустроена, на ней высажены деревья и оборудованы детские и спортивные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для строительства новых домов по программе реновации подобрано ещё 8 площадок.
Программа была утверждена в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей, которые являются жителями 5176 домов. В прошлом году под заселение было передано 59 новостроек и прошло переселение более 47 тысяч человек.