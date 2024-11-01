Для белгородцев доступна скидка на квартиры в Орле

Скидка предоставляется только жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, с подтверждением прописки в данных регионах, застройщиками ООО «СЗ „Орелстрой-5“, ИНН 5751065184, ООО „СЗ „Орелстрой-2“, ИНН 5752079454, ООО „СЗ „Орелстрой-7“, ИНН 5751066124, ПАО „СЗ „Орелстрой“ ИНН 5751005940, ООО „СЗ „Орелстрой-4“, ИНН 5751063317. Предложение действует с 10.09.24 г. и носит индивидуальный характер. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш. дом.рф. Количество квартир и сроки ограничены. Все подробности узнавайте по телефону. Сроки и предложения могут измениться без объяснения причин. Не является публичной офертой.