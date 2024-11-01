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Posted 1 ноября, 12:34

Published 1 ноября, 12:34

Modified 1 ноября, 12:36

Updated 1 ноября, 12:36

Покупка квартиры

Для белгородцев доступна скидка на квартиры в Орле

1 ноября 2024, 12:34
Фото: Орёлстрой. Покупка квартиры
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Новости Белгорода
Объединенная домостроительная корпорация реализует уникальное для жителей Белгорода предложение на покупку жилья в Орле!

Стать обладателем квартиры в новостройке можно со скидкой до 15%. Доступны варианты как на этапе строительства, так и уже в готовых домах.

Квартиры, готовые к переезду, с ремонтом «под ключ»! Вам остается только завезти мебель!

Доступны варианты на любой вкус и бюджет от застройщика с 80-летним опытом работы в сфере домостроения в разных районах Орла с развитой инфраструктурой.

Современные жилые комплексы с закрытой территорией, в шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, пункты выдачи интернет-заказов и многое другое, что необходимо для комфортной жизни.

Менеджеры ОДСК проведут подробную консультацию и ответят на все ваши вопросы. Звоните 8(4722)21-80-40. Дополнительно узнать о проектах ОДСК можно на сайте или в ТГ-канале.

Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартирыПокупка квартиры
Покупка квартиры. Фото: Орёлстрой

Скидка предоставляется только жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, с подтверждением прописки в данных регионах, застройщиками ООО «СЗ „Орелстрой-5“, ИНН 5751065184, ООО „СЗ „Орелстрой-2“, ИНН 5752079454, ООО „СЗ „Орелстрой-7“, ИНН 5751066124, ПАО „СЗ „Орелстрой“ ИНН 5751005940, ООО „СЗ „Орелстрой-4“, ИНН 5751063317. Предложение действует с 10.09.24 г. и носит индивидуальный характер. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш. дом.рф. Количество квартир и сроки ограничены. Все подробности узнавайте по телефону. Сроки и предложения могут измениться без объяснения причин. Не является публичной офертой.

Реклама. ПАО «СЗ „ОРЁЛСТРОЙ“. Erid: LjN8K4dms

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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