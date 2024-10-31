Военнослужащим дали возможность лечиться в «гражданских» больницах Белгорода

Posted 31 октября, 06:36
Published 31 октября, 06:36
Modified 31 октября, 06:38
Updated 31 октября, 06:38
Власти внесли изменения в порядок предоставления медицинской помощи для военнослужащих. Как сообщил губернатор, бойцы, которые, например, находятся в командировке или отпуске, хотели бы получать лечение наравне с гражданскими лицами.
Поэтому было принято решение предоставлять военным медицинскую помощь так же, как и гражданским — во всех больницах Белгородской области.
Напомним, что недавно для участников добровольческого отряда «Барс-Белгород» учредили выплату в 40 тысяч рублей. За что — читайте в нашем материале.