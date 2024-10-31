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Posted 31 октября, 06:36

Published 31 октября, 06:36

Modified 31 октября, 06:38

Updated 31 октября, 06:38

Военнослужащим дали возможность лечиться в «гражданских» больницах Белгорода

Военнослужащим дали возможность лечиться в «гражданских» больницах Белгорода

31 октября 2024, 06:36
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Военные
Раньше помощь можно было получить только в военном госпитале, но они есть не во всех населённых пунктах. Как решили проблему, рассказал Вячеслав Гладков.

Власти внесли изменения в порядок предоставления медицинской помощи для военнослужащих. Как сообщил губернатор, бойцы, которые, например, находятся в командировке или отпуске, хотели бы получать лечение наравне с гражданскими лицами.

Поэтому было принято решение предоставлять военным медицинскую помощь так же, как и гражданским — во всех больницах Белгородской области.

Напомним, что недавно для участников добровольческого отряда «Барс-Белгород» учредили выплату в 40 тысяч рублей. За что — читайте в нашем материале.

За содействие ВС РФ: бойцы отряда «Барс-Белгород» получат ещё одну доплату
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Больница#Лечение#Военные#Белгород#СВО
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