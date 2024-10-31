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Posted 31 октября, 14:52

Published 31 октября, 14:52

Modified 31 октября, 14:54

Updated 31 октября, 14:54

В одном белгородском поезде, следующем через Курск, изменится количество вагонов

В одном белгородском поезде, следующем через Курск, изменится количество вагонов

31 октября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney.
Белгородцам рассказали о поездах, которые из-за неспокойной оперативной обстановки в Курской области ездят по другому расписанию. Также стало известно, в каком поезде изменится количество вагонов. Подробности сообщили журналисты «Коммерсанта».

Федеральная пассажирская компания изменила движение поездов, следующих через Курскую область, ещё с лета, после начала боестолкновений на территории региона с ВСУ. С тех пор срок действия внесённых изменений неоднократно продлевали, что сделали и в этот раз.

Так, до конца ноября по изменённому расписанию будут ездить поезда №203/204 Санкт-Петербург — Белгород, №141/142 Москва — Курск и №360/359 Адлер — Калининград.

«Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отменённых станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат», — процитировали сообщение ФПК в «Коммерсанте».

Также в компании добавили, что поезд №741/742 «Ласточка» Белгород — Москва, который следует из приграничья с 1 по 30 ноября, продолжит движение составом из 10 вагонов.

Из-за ноябрьских праздников: расписание пригородных белгородских поездов изменится
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#Александра Склярова#Курская область#Движение#Поезд#Белгород#Движение транспорта#Движение поездов
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