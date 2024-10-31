В одном белгородском поезде, следующем через Курск, изменится количество вагонов

Posted 31 октября, 14:52
Published 31 октября, 14:52
Modified 31 октября, 14:54
Updated 31 октября, 14:54
Федеральная пассажирская компания изменила движение поездов, следующих через Курскую область, ещё с лета, после начала боестолкновений на территории региона с ВСУ. С тех пор срок действия внесённых изменений неоднократно продлевали, что сделали и в этот раз.
Так, до конца ноября по изменённому расписанию будут ездить поезда №203/204 Санкт-Петербург — Белгород, №141/142 Москва — Курск и №360/359 Адлер — Калининград.
«Пассажиров этих поездов проинформируют об изменениях через СМС-сообщения. Возврат билетов с отменённых станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат», — процитировали сообщение ФПК в «Коммерсанте».
Также в компании добавили, что поезд №741/742 «Ласточка» Белгород — Москва, который следует из приграничья с 1 по 30 ноября, продолжит движение составом из 10 вагонов.