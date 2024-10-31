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Posted 31 октября, 01:42

Published 31 октября, 01:42

Modified 31 октября, 01:44

Updated 31 октября, 01:44

ТОП-10 лучших шпрот 2024 года по версии Роскачества

ТОП-10 лучших шпрот 2024 года по версии Роскачества

31 октября 2024, 01:42
Фото: pinterest.com.
Шпроты, знакомые многим с детства, по-прежнему остаются любимой закуской к праздничному столу и популярным ингредиентом для бутербродов и салатов. Специалисты Роскачества проанализировали десятки брендов консервов, чтобы составить рейтинг лучших шпрот 2024 года.

История шпрот

История шпрот насчитывает более двух веков. Впервые рыбу в масле начали готовить и хранить в конце XVIII века, когда было обнаружено, что мелкую рыбу, подвергнутую копчению и залитую маслом, можно долго хранить. Первоначально шпроты укладывали в деревянные бочки, а затем заливали маслом. Этот способ позволял рыбе сохранять свои вкусовые качества и продлевал срок ее хранения, что было особенно важно для дальних перевозок.

Консервы в жестяных банках стали массово производить уже в XX веке, когда развивались технологии консервации. В Советском Союзе шпроты стали настоящим деликатесом, и купить баночку к праздничному столу было большой удачей. Со временем копченая мелкая рыба в масле стала символом семейных застолий и одним из главных украшений новогоднего стола.

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Из какой рыбы делают шпроты?

В России шпроты традиционно изготавливают из различных видов мелкой рыбы, чаще всего — из кильки (балтийской или каспийской), салаки, а также сельди (беломорской или атлантической). В консервах можно также встретить хамсу, которую еще называют европейским анчоусом. Особенно ценятся шпроты из зимней рыбы, когда ее мясо становится более жирным и нежным, что придает консервам сочность и насыщенный вкус.

Как делают шпроты сегодня

Сегодня шпроты производятся с соблюдением традиционных рецептур, но с использованием современных технологий. Процесс изготовления начинается с выбора рыбы: она сортируется по размеру, чтобы в банке тушки смотрелись аккуратно и были равномерно копчеными. Шпроты обычно изготавливают из замороженной рыбы, но продукция высокого качества производится из свежего улова.

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Процесс включает несколько этапов:

  1. Копчение: Рыбу коптят на щепе (чаще всего буковой), которая придает характерный дымный аромат без канцерогенов.
  2. Разделка: После копчения у рыбы аккуратно удаляют головы и хвосты, чтобы продукт выглядел эстетично.
  3. Укладка в банки: Рыбу аккуратно укладывают в банки, после чего заливают растительным маслом. Учитывается правильное соотношение рыбы и масла, чтобы шпроты не были слишком сухими и сохраняли сочность.
  4. Термообработка: Заполненные банки герметично закрываются и проходят термическую обработку, что обеспечивает стерильность и длительное хранение продукта.
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Топ-10 лучших шпрот 2024 года по версии Роскачества

  1. «Рыбное меню»

    Плюсы: Отличный вкус, рыба аккуратно уложена, отсутствуют вредные добавки

    Минусы: Небольшой объем банки

    Цена: От 140 руб. за 175 г

    Консервы этой марки выделяются высоким качеством и ровными рядами рыбы в банке. Продукт отличается сбалансированным вкусом и умеренным количеством соли.

  2. «Знак качества»

    Плюсы: Соответствует ГОСТу, отличный вкус, умеренное содержание соли

    Минусы: Небольшой объем банки

    Цена: От 124 руб. за 160 г

    Продукт оправдывает название — шпроты уложены ровно, имеют золотистый цвет и приятный аромат. Консервы соответствуют ГОСТу и признаны одними из лучших.

  3. «ПЕЛАГУС»

    Плюсы: Деликатное копчение, сбалансированный вкус

    Минусы: Рыба разного размера, замороженное сырье

    Цена: От 116 руб. за 175 г

    Шпроты деликатно коптят на буковой щепе, что делает их вкус более мягким. Рыба красиво уложена, продукт привлекателен по цене.

  4. Fine Life

    Плюсы: Удобная упаковка, качественный продукт

    Минусы: Доступность только в определенных сетях

    Цена: От 116 руб. за 160 г

    Эти шпроты имеют приятный вкус, равномерно просолены и отлично подходят для бутербродов. Внешний вид и вкус соответствуют стандартам ГОСТ.

  5. «ГЛАВПРОДУКТ»

    Плюсы: Копчение в дровяной печи, качественное сырье

    Минусы: Рыба разного размера

    Цена: От 172 руб. за 190 г

    Этот продукт ценится за особую технологию копчения — дровяная печь придает шпротам выразительный вкус.

  6. «Каждый день»

    Плюсы: Доступная цена, качество соответствует ГОСТу

    Минусы: В составе ароматизатор

    Цена: От 70 руб. за 160 г

    Бюджетный вариант, доступный в крупных сетях. Продукт хорошего качества, хотя содержит ароматизатор.

  7. GoldFish

    Плюсы: Рыба выловлена в Калининградской области

    Минусы: Доступность не во всех сетях

    Цена: От 105 руб. за 160 г

    Производитель акцентирует внимание на свежем сырье, что обеспечивает хороший вкус и текстуру рыбы.

  8. «5 Морей»

    Плюсы: Продается в банках разного объема

    Минусы: Разный размер рыбы

    Цена: От 156 руб. за 160 г

    Эти шпроты предлагают уникальную упаковку: стеклянные банки позволяют увидеть содержимое.

  9. «БАРС»

    Плюсы: Умеренное количество соли, яркий аромат

    Минусы: Разный размер рыбы, много масла

    Цена: От 155 руб. за 160 г

    Классическая упаковка, знакомая многим покупателям. Вкус и качество продукта на высоком уровне, но замечания вызывает количество масла.

  10. «Вкусные консервы»

    Плюсы: Равномерная просоленность, большой объем

    Минусы: Вид рыбы не соответствовал заявленному

    Цена: От 120 руб. за 240 г

    Этот продукт выделяется большим объемом и хорошим качеством, хотя ранее в составе значилась килька, вместо салаки.

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На что обратить внимание при выборе шпрот

1. ГОСТ или ТУ: На упаковке стоит отметить стандарт ГОСТ, который гарантирует качество.

2. Состав: Натуральные шпроты должны включать только рыбу, растительное масло и соль.

3. Упаковка: Стеклянные банки должны храниться вдали от света. Жестяные банки более практичны, но важно проверять на повреждения.

4. Цена: Качественные шпроты не должны стоить слишком дешево, низкая цена может свидетельствовать о снижении качества.

5. Дата производства: Свежесть — важный показатель качества, поэтому предпочтение стоит отдавать свежеприготовленным продуктам.

Источник: rskrf.ru

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#Анна Селищева#Общество#Роскачество#Рыба#Россия#Топ#КЦ
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