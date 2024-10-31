Топ-10 лучших шпрот 2024 года по версии Роскачества

«Рыбное меню» Плюсы: Отличный вкус, рыба аккуратно уложена, отсутствуют вредные добавки Минусы: Небольшой объем банки Цена: От 140 руб. за 175 г Консервы этой марки выделяются высоким качеством и ровными рядами рыбы в банке. Продукт отличается сбалансированным вкусом и умеренным количеством соли.

«Знак качества» Плюсы: Соответствует ГОСТу, отличный вкус, умеренное содержание соли Минусы: Небольшой объем банки Цена: От 124 руб. за 160 г Продукт оправдывает название — шпроты уложены ровно, имеют золотистый цвет и приятный аромат. Консервы соответствуют ГОСТу и признаны одними из лучших.

«ПЕЛАГУС» Плюсы: Деликатное копчение, сбалансированный вкус Минусы: Рыба разного размера, замороженное сырье Цена: От 116 руб. за 175 г Шпроты деликатно коптят на буковой щепе, что делает их вкус более мягким. Рыба красиво уложена, продукт привлекателен по цене.

Fine Life Плюсы: Удобная упаковка, качественный продукт Минусы: Доступность только в определенных сетях Цена: От 116 руб. за 160 г Эти шпроты имеют приятный вкус, равномерно просолены и отлично подходят для бутербродов. Внешний вид и вкус соответствуют стандартам ГОСТ.

«ГЛАВПРОДУКТ» Плюсы: Копчение в дровяной печи, качественное сырье Минусы: Рыба разного размера Цена: От 172 руб. за 190 г Этот продукт ценится за особую технологию копчения — дровяная печь придает шпротам выразительный вкус.

«Каждый день» Плюсы: Доступная цена, качество соответствует ГОСТу Минусы: В составе ароматизатор Цена: От 70 руб. за 160 г Бюджетный вариант, доступный в крупных сетях. Продукт хорошего качества, хотя содержит ароматизатор.

GoldFish Плюсы: Рыба выловлена в Калининградской области Минусы: Доступность не во всех сетях Цена: От 105 руб. за 160 г Производитель акцентирует внимание на свежем сырье, что обеспечивает хороший вкус и текстуру рыбы.

«5 Морей» Плюсы: Продается в банках разного объема Минусы: Разный размер рыбы Цена: От 156 руб. за 160 г Эти шпроты предлагают уникальную упаковку: стеклянные банки позволяют увидеть содержимое.

«БАРС» Плюсы: Умеренное количество соли, яркий аромат Минусы: Разный размер рыбы, много масла Цена: От 155 руб. за 160 г Классическая упаковка, знакомая многим покупателям. Вкус и качество продукта на высоком уровне, но замечания вызывает количество масла.