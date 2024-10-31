Топ-10 лучших шпрот 2024 года по версии Роскачества

Posted 31 октября, 01:42
Published 31 октября, 01:42
Modified 31 октября, 01:44
Updated 31 октября, 01:44
История шпрот насчитывает более двух веков. Впервые рыбу в масле начали готовить и хранить в конце XVIII века, когда было обнаружено, что мелкую рыбу, подвергнутую копчению и залитую маслом, можно долго хранить. Первоначально шпроты укладывали в деревянные бочки, а затем заливали маслом. Этот способ позволял рыбе сохранять свои вкусовые качества и продлевал срок ее хранения, что было особенно важно для дальних перевозок.
Консервы в жестяных банках стали массово производить уже в XX веке, когда развивались технологии консервации. В Советском Союзе шпроты стали настоящим деликатесом, и купить баночку к праздничному столу было большой удачей. Со временем копченая мелкая рыба в масле стала символом семейных застолий и одним из главных украшений новогоднего стола.
В России шпроты традиционно изготавливают из различных видов мелкой рыбы, чаще всего — из кильки (балтийской или каспийской), салаки, а также сельди (беломорской или атлантической). В консервах можно также встретить хамсу, которую еще называют европейским анчоусом. Особенно ценятся шпроты из зимней рыбы, когда ее мясо становится более жирным и нежным, что придает консервам сочность и насыщенный вкус.
Сегодня шпроты производятся с соблюдением традиционных рецептур, но с использованием современных технологий. Процесс изготовления начинается с выбора рыбы: она сортируется по размеру, чтобы в банке тушки смотрелись аккуратно и были равномерно копчеными. Шпроты обычно изготавливают из замороженной рыбы, но продукция высокого качества производится из свежего улова.
Процесс включает несколько этапов:
«Рыбное меню»
Плюсы: Отличный вкус, рыба аккуратно уложена, отсутствуют вредные добавки
Минусы: Небольшой объем банки
Цена: От 140 руб. за 175 г
Консервы этой марки выделяются высоким качеством и ровными рядами рыбы в банке. Продукт отличается сбалансированным вкусом и умеренным количеством соли.
«Знак качества»
Плюсы: Соответствует ГОСТу, отличный вкус, умеренное содержание соли
Минусы: Небольшой объем банки
Цена: От 124 руб. за 160 г
Продукт оправдывает название — шпроты уложены ровно, имеют золотистый цвет и приятный аромат. Консервы соответствуют ГОСТу и признаны одними из лучших.
«ПЕЛАГУС»
Плюсы: Деликатное копчение, сбалансированный вкус
Минусы: Рыба разного размера, замороженное сырье
Цена: От 116 руб. за 175 г
Шпроты деликатно коптят на буковой щепе, что делает их вкус более мягким. Рыба красиво уложена, продукт привлекателен по цене.
Fine Life
Плюсы: Удобная упаковка, качественный продукт
Минусы: Доступность только в определенных сетях
Цена: От 116 руб. за 160 г
Эти шпроты имеют приятный вкус, равномерно просолены и отлично подходят для бутербродов. Внешний вид и вкус соответствуют стандартам ГОСТ.
«ГЛАВПРОДУКТ»
Плюсы: Копчение в дровяной печи, качественное сырье
Минусы: Рыба разного размера
Цена: От 172 руб. за 190 г
Этот продукт ценится за особую технологию копчения — дровяная печь придает шпротам выразительный вкус.
«Каждый день»
Плюсы: Доступная цена, качество соответствует ГОСТу
Минусы: В составе ароматизатор
Цена: От 70 руб. за 160 г
Бюджетный вариант, доступный в крупных сетях. Продукт хорошего качества, хотя содержит ароматизатор.
GoldFish
Плюсы: Рыба выловлена в Калининградской области
Минусы: Доступность не во всех сетях
Цена: От 105 руб. за 160 г
Производитель акцентирует внимание на свежем сырье, что обеспечивает хороший вкус и текстуру рыбы.
«5 Морей»
Плюсы: Продается в банках разного объема
Минусы: Разный размер рыбы
Цена: От 156 руб. за 160 г
Эти шпроты предлагают уникальную упаковку: стеклянные банки позволяют увидеть содержимое.
«БАРС»
Плюсы: Умеренное количество соли, яркий аромат
Минусы: Разный размер рыбы, много масла
Цена: От 155 руб. за 160 г
Классическая упаковка, знакомая многим покупателям. Вкус и качество продукта на высоком уровне, но замечания вызывает количество масла.
«Вкусные консервы»
Плюсы: Равномерная просоленность, большой объем
Минусы: Вид рыбы не соответствовал заявленному
Цена: От 120 руб. за 240 г
Этот продукт выделяется большим объемом и хорошим качеством, хотя ранее в составе значилась килька, вместо салаки.
1. ГОСТ или ТУ: На упаковке стоит отметить стандарт ГОСТ, который гарантирует качество.
2. Состав: Натуральные шпроты должны включать только рыбу, растительное масло и соль.
3. Упаковка: Стеклянные банки должны храниться вдали от света. Жестяные банки более практичны, но важно проверять на повреждения.
4. Цена: Качественные шпроты не должны стоить слишком дешево, низкая цена может свидетельствовать о снижении качества.
5. Дата производства: Свежесть — важный показатель качества, поэтому предпочтение стоит отдавать свежеприготовленным продуктам.
Источник: rskrf.ru