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Posted 31 октября 2024, 12:24

Published 31 октября 2024, 12:24

Modified 31 октября 2024, 12:55

Updated 31 октября 2024, 12:55

Свадьба в белгородском городе-крепости «Яблонов» — лучший семейный турмаршрут в РФ

31 октября 2024, 12:24

Белгородские проекты получили Гран-при и первые места на премии по туризму

Сюжет
Туризм
Свадьба в городе-крепости «Яблонов» стала лучшим туристическим маршрутом для семейного путешествия в России. Она получила Гран-при в рамках ХI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Были и другие лауреаты из Белгородской области.

Ещё три региональных проекта заняли первые места в разных номинациях. Военно-исторический парк «Огненный рубеж» в посёлке Яковлево победил в категории музейных экскурсий.

Лидером среди военно-исторических маршрутов стал старооскольский проект «Дорогой мужества». Он посвящён подвигу строителей железной дороги Старый Оскол — Ржава в 1943 году.

А комбинированные туры «ПРОМОсколе по БелОГОрью» стали одними из лучших среди маршрутов промышленного туризма.

Финал премии проходил с 27 по 29 октября в Уфе на базе IV Международного форума по этнотуризму. Всего на участие подали 451 проект из 62 российских регионов.

«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов стратегии развития страны»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Туризм#Премия#Свадьба#Белгород#Город-крепость «Яблонов»#Промышленный туризм#Музейные экскурсии#Военно-исторический парк
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