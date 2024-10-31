Свадьба в белгородском городе-крепости «Яблонов» — лучший семейный турмаршрут в РФ

Белгородские проекты получили Гран-при и первые места на премии по туризму

Сюжет Туризм

Свадьба в городе-крепости «Яблонов» стала лучшим туристическим маршрутом для семейного путешествия в России. Она получила Гран-при в рамках ХI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Были и другие лауреаты из Белгородской области.