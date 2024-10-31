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Posted 31 октября, 09:56

Published 31 октября, 09:56

Modified 31 октября, 09:56

Updated 31 октября, 09:56

РЭО предложил установить минимальную долю вторсырья при строительстве дорог

РЭО предложил установить минимальную долю вторсырья при строительстве дорог

31 октября 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney.
Российский экологический оператор (РЭО) выступил за введение порогового значения доли вторресурсов при строительстве автодорог. Предложение направлено в Минприроды России. Новая мера необходима для развития механизма зеленых закупок, повышения доли переработки и снижения объемов захоронения отходов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что сотрудники компании обсудили варианты поддержки заводов, которые применяют вторсырье в производстве асфальтового покрытия. Сейчас эти меры разрабатываются совместно с Минприроды, Минпромторгом и РЭО. Одной из главных инициатив является установление минимальной доли вторичного сырья на уровне пяти процентов при строительстве дорог, передает newsnn.ru.

Эти и другие предложения были рассмотрены на международной выставке «Дорога-2024» в Екатеринбурге. На семинаре, посвященном экологическим вопросам, обсуждались использование вторичных ресурсов в дорожном строительстве и существующие ограничения для этой технологии.

В обсуждениях приняли участие представители Федерального дорожного агентства, РОСДОРНИИ, МАДИ, правительства Свердловской области, а также производители продукции из вторичных материалов. Последние представили свои модификаторы для асфальта из резиновой крошки, дорожные барьеры, ограждения и геотекстиль из вторичных полимеров.

Выставка также привлекла внимание министра транспорта и руководителей дорожных организаций. Открытие новых трасс было организовано в формате видеоконференции с участием вице-премьера Марата Хуснуллина.

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