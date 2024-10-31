РЭО предложил установить минимальную долю вторсырья при строительстве дорог

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что сотрудники компании обсудили варианты поддержки заводов, которые применяют вторсырье в производстве асфальтового покрытия. Сейчас эти меры разрабатываются совместно с Минприроды, Минпромторгом и РЭО. Одной из главных инициатив является установление минимальной доли вторичного сырья на уровне пяти процентов при строительстве дорог, передает newsnn.ru.