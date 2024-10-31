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Posted 31 октября, 14:07

Published 31 октября, 14:07

Modified 31 октября, 14:09

Updated 31 октября, 14:09

Прокуратура подключилась к делу о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

Прокуратура подключилась к делу о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

31 октября 2024, 14:07
Фото: Ольга Лузина. 1MI.
Сюжет
Штраф
В конце августа на насосной станции в канализации № 3 произошёл несчастный случай. Один работник водоканал погиб, а второй пострадал из-за несоблюдения техники безопасности. Прокуратура вслед за трудовой инспекцией провела расследование.

Установлено, что при выполнении работ по устранению засора на станции слесарь пятого разряда погиб от «механической асфиксии при утоплении». Пострадал и его напарник, но вред его здоровью врачи оценивают как лёгкой степени. Ранее предполагалось, что сотрудники отравились токсичными газами.

Это произошло из-за того, что ответственное за безопасность лицо не проследило за тем, как именно будут выполняться работы повышенной опасности. Также выяснилось, что на предприятии не вёлся надлежащий учёт средств индивидуальной защиты, в частности, когда заканчивался срок их использования.

Прокурор возбудил административные дела против виновников за нарушение государственных нормативных требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) и вынес представление руководителю.

Трудовая инспекция расследовала дело о гибели сотрудника водоканала в Белгороде
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