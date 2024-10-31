Прокуратура подключилась к делу о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

Это произошло из-за того, что ответственное за безопасность лицо не проследило за тем, как именно будут выполняться работы повышенной опасности. Также выяснилось, что на предприятии не вёлся надлежащий учёт средств индивидуальной защиты, в частности, когда заканчивался срок их использования.