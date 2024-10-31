Прокуратура подключилась к делу о гибели сотрудника водоканала в Белгороде

Posted 31 октября, 14:07
Published 31 октября, 14:07
Modified 31 октября, 14:09
Updated 31 октября, 14:09
Установлено, что при выполнении работ по устранению засора на станции слесарь пятого разряда погиб от «механической асфиксии при утоплении». Пострадал и его напарник, но вред его здоровью врачи оценивают как лёгкой степени. Ранее предполагалось, что сотрудники отравились токсичными газами.
Это произошло из-за того, что ответственное за безопасность лицо не проследило за тем, как именно будут выполняться работы повышенной опасности. Также выяснилось, что на предприятии не вёлся надлежащий учёт средств индивидуальной защиты, в частности, когда заканчивался срок их использования.
Прокурор возбудил административные дела против виновников за нарушение государственных нормативных требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) и вынес представление руководителю.