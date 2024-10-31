Прибавка к пенсии, реклама блогеров и майнинг: что изменится для россиян с 1 ноября?

Posted 31 октября, 10:52
Published 31 октября, 10:52
Modified 31 октября, 10:54
Updated 31 октября, 10:54
Россиянам, отметившим в октября 80-летний юбилей, и гражданам с I группой инвалидности повысят размер фиксированной выплаты к пенсии. Размер надбавки составит 100%, в текущем году это соответственно 8134 рубля 88 копеек. Также пересчитают прибавку для шахтёров и лётчиков гражданской авиации.
Блогерам с пабликами или каналами, аудитория которых больше 10 тысяч, нужно будет передать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут собирать донаты и зарабатывать на рекламе. С таких страниц нельзя будет даже делать репосты.
Кроме того, их обязуют по запросу Роскомнадзора или ФСБ предоставлять сведения о пользователе соцсети.
Теперь справку об участии в спецоперации можно будет получить на «Госуслугах». Подать заявление ранее можно было в воинскую часть, военный комиссариат или Военно-социальный центр Минобороны. Сделать это вместо военнослужащего могли ближайшие родственники, документ выдают в течение четырех рабочих дней после обращения.
Цифровой майнинг теперь доступен только для зарегистрированных в России юрлиц и ИП, занесённых в специальный реестр. Физлица тоже могут им заниматься, но при условии, что потребляемая при этом электроэнергия не превышает установленных лимитов.
У майнера не должно быть судимости за тяжкие преступления и преступления экономического характера. Запретят совмещать майнинг с передачей электроэнергии, её производством или куплей-продажей, а также оперативно-диспетчерским управлением.
В заповедниках начнут проводить постоянные рейды. Раньше инспекторам запрещали проводить плановые и внеплановые проверки.
Для получения вида на жительство в России больше не потребуется разрешение на временное проживание. Теперь правительство также сможет проводить эксперименты по проверке новых правил въезда, пребывания и выезда иностранцев в страну.
Региональные власти будут обязаны разрабатывать планы тушения природных пожаров, кроме лесных, и мероприятий по предупреждению ЧС и их ликвидации
Напомним, что также изменится система комиссий за банковские переводы через СБП. Теперь комиссия не будет взиматься «в пользу государства». Подробнее об этом мы писали здесь.