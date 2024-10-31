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Posted 31 октября, 10:52

Published 31 октября, 10:52

Modified 31 октября, 10:54

Updated 31 октября, 10:54

Какие законы вступят в силу с 1 ноября 2024 года

Прибавка к пенсии, реклама блогеров и майнинг: что изменится для россиян с 1 ноября?

31 октября 2024, 10:52
Фото: 1MI.

Какие законы вступят в силу с 1 ноября 2024 года

Сюжет
Пенсии
Завтра в жизни россиян произойдут изменения. Для некоторых категорий пенсионеров увеличится размер пенсии. Также изменения коснутся комиссии за банковские переводы через систему быстрых платежей. А блогеры должны будут раскрыть свою личность, чтобы получать рекламу, пишет «Парламентская газета».

С 1 ноября:

Россиянам, отметившим в октября 80-летний юбилей, и гражданам с I группой инвалидности повысят размер фиксированной выплаты к пенсии. Размер надбавки составит 100%, в текущем году это соответственно 8134 рубля 88 копеек. Также пересчитают прибавку для шахтёров и лётчиков гражданской авиации.

Блогерам с пабликами или каналами, аудитория которых больше 10 тысяч, нужно будет передать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут собирать донаты и зарабатывать на рекламе. С таких страниц нельзя будет даже делать репосты.

Кроме того, их обязуют по запросу Роскомнадзора или ФСБ предоставлять сведения о пользователе соцсети.

Теперь справку об участии в спецоперации можно будет получить на «Госуслугах». Подать заявление ранее можно было в воинскую часть, военный комиссариат или Военно-социальный центр Минобороны. Сделать это вместо военнослужащего могли ближайшие родственники, документ выдают в течение четырех рабочих дней после обращения.

Цифровой майнинг теперь доступен только для зарегистрированных в России юрлиц и ИП, занесённых в специальный реестр. Физлица тоже могут им заниматься, но при условии, что потребляемая при этом электроэнергия не превышает установленных лимитов.

У майнера не должно быть судимости за тяжкие преступления и преступления экономического характера. Запретят совмещать майнинг с передачей электроэнергии, её производством или куплей-продажей, а также оперативно-диспетчерским управлением.

С 7 ноября:

В заповедниках начнут проводить постоянные рейды. Раньше инспекторам запрещали проводить плановые и внеплановые проверки.

Для получения вида на жительство в России больше не потребуется разрешение на временное проживание. Теперь правительство также сможет проводить эксперименты по проверке новых правил въезда, пребывания и выезда иностранцев в страну.

С 26 ноября:

Региональные власти будут обязаны разрабатывать планы тушения природных пожаров, кроме лесных, и мероприятий по предупреждению ЧС и их ликвидации

Напомним, что также изменится система комиссий за банковские переводы через СБП. Теперь комиссия не будет взиматься «в пользу государства». Подробнее об этом мы писали здесь.

С ноября система комиссий и переводов в российских банках изменится. Чего ждать?
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