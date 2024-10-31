Прибавка к пенсии, реклама блогеров и майнинг: что изменится для россиян с 1 ноября?

Блогерам с пабликами или каналами, аудитория которых больше 10 тысяч, нужно будет передать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут собирать донаты и зарабатывать на рекламе. С таких страниц нельзя будет даже делать репосты.