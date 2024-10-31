Посадят 461, вырубили 566: что происходит с деревьями в центральном парке Белгорода?

Posted 31 октября, 07:55
Published 31 октября, 07:55
Modified 31 октября, 07:57
Updated 31 октября, 07:57
Белгородцы часто слышат новость об очередной высадке деревьев в центральном парке, который сейчас реконструируют. Но кроме хороших новостей о ещё большем озеленении пространства, всплывают сообщения и о вырубке деревьев. Журналисты Бел.Ру обратились к мэрии, чтобы узнать, сколько деревьев и из-за чего парк потерял.
Всего в 2022 году «Белгорблагоустройство» вырубило 58 растений из-за их санитарного состояния. В 2023–2024 годах по этой же причине попрощались в ходе реконструкции с 508 деревьями. Их средний возраст 40–60 лет, уточнили чиновники. Какие это растения?
В 2022 году вырубили ясень обыкновенный — 27 штук, клён остролистный — 19 штук, рябину — 7 штук, тополь — 5 штук. В 2023 году парк лишился 336 растений: ясеня обыкновенного — 220 штук, а также клёна ясенелистного (американского) — 39 штук и тополя бальзамического (пухового) — 13 штук.
В текущем году вырубили 172 дерева, из них 141 ясень обыкновенный, клён канадский — 9 штук, вяз обыкновенный — 8 штук и липа широколистная — 4 штуки.
Почти 600 деревьев за три года — что с ними случилось? Как уже и упоминалось выше, избавляются от деревьев из-за их санитарного состояния, а именно из-за высыхания, устранения карантинных и аварийных пород, а также поражённых карантинным вредителем.
До конца 2024 года в планах завершить высадку 461 крупномерного дерева пород: лиственница, сосна, бархат амурский, клён красный, липа крупнолистная, клён остролистный, липа мелколистная, яблоня декоративная и гибридная, боярышник. В будущем из-за усыхания ясеневых посадок их будут заменять дубами черешчатыми, клёнами остролистными, липами широколистными и мелколистными, тополями.
Всего в этом году в центральном парке появилось 19 874 цветочных культур, 23 256 кустарников и живой изгороди. До конца ноября этого года планируют высадить ещё 9305 кустарников и 10 324 многолетних цветов. Среди пород кустарников есть спирея березолистная, стефанандра надрезолистная, можжевельник казацкий, гортензия метельчатая и древовидная, бирючина обыкновенная. А среди цветов — щучка дернистая, монарда гибридная, осока пальмолистная, эхинацея пурпурная, астранция большая, астильба Арендса Диамант.
Отметим, что ранее журналистка Бел.Ру рассказывала о том, как парк решили озеленять. На встрече с главным ландшафтным архитектором Белгорода Еленой Семенковой она узнала, основными критериями в выборе растений стали место произрастания и подходящие климатические условия, если не считать декоративность.
На входе в парк, если идти вдоль аллеи, можно встретить ели, однолетние и многолетние цветы. Их периодически сменяют, подбирая по композиционному решению и декоративности растения. Многолетние растения часто появляются на клумбах, чтобы даже зимой были яркие и привлекательные акценты.
Чтобы цветники не пустовали, пока многолетники не пестрят красотой, на клумбы высаживают новые сезонные однолетники. Делается это для того, чтобы в каждом из оформлений по сезону были свои изюминки, которыми можно было как можно дольше насладиться.
Напомним, что ранее стало известно о интересном обновлении парка. Тут появится пешеходный навесной мост. Уровней будет несколько, а протяжённость его составит 130 метров. Появится конструкция в районе фонтана «Кувшинка». Ограждения выполнят из закалённого стекла с подсветкой, а самая высокая точка моста будет 3 метра над землёй. Появится мост после всех основный работ, отмечает мэр.
Также Валентин Демидов рассказал, что уже в ноябре подведут итоги второго этапа реконструкции парка. За это время в центре города появились фонтаны «Кувшинка» и контактный возле КЦ «Октябрь», новые пешеходные маршруты, скамейки, перголы, качели.
Успели сделать спортивную площадку, скейт-парк и памп-трек. Продолжают строить «Креатив-таун» и летний кинотеатр.