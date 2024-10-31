Кроме перевозчиков, вывозом мусора в Белгородской области займутся коммунальщики

Новых перевозчиков уже выбрали — их будет три. Все они приступят к работе уже с 1 ноября. При этом помимо их работы, вывозом и уборкой мусора займутся и сотрудники коммунальных предприятий — их создали на территориях некоторых муниципалитетов региона, но на каких именно, не уточняется. Они будут работать на условиях субподряда.