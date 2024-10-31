Кроме перевозчиков, вывозом мусора в Белгородской области займутся коммунальщики

Posted 31 октября, 06:41
Published 31 октября, 06:41
Modified 31 октября, 06:43
Updated 31 октября, 06:43
С 2022 года региональным перевозчиком по вывозу мусора была транспортная компания «Еврологистик». Однако она не справилась с возложенными на неё обязанностями, поэтому с ней в одностороннем порядке расторгли контракт и нашли новых перевозчиков.
Из-за действующего на территории региона режима ЧС оперштаб посоветовал выбрать новые компании без проведения торгов на прежних условиях до момента конкурсных процедур.
Новых перевозчиков уже выбрали — их будет три. Все они приступят к работе уже с 1 ноября. При этом помимо их работы, вывозом и уборкой мусора займутся и сотрудники коммунальных предприятий — их создали на территориях некоторых муниципалитетов региона, но на каких именно, не уточняется. Они будут работать на условиях субподряда.