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Posted 31 октября, 06:41

Published 31 октября, 06:41

Modified 31 октября, 06:43

Updated 31 октября, 06:43

Кроме перевозчиков, вывозом мусора в Белгородской области займутся коммунальщики

Кроме перевозчиков, вывозом мусора в Белгородской области займутся коммунальщики

31 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Мусор
Вчера, 30 октября, заместитель губернатора региона Сергей Довгалюк провёл встречу с исполняющей обязанности гендиректора ЦЭБа Натальей Щёкиной и журналистами. Они обсудили порядок вывоза мусора, а также рассказали о коммунальных предприятиях, созданных для уборки ТБО.

С 2022 года региональным перевозчиком по вывозу мусора была транспортная компания «Еврологистик». Однако она не справилась с возложенными на неё обязанностями, поэтому с ней в одностороннем порядке расторгли контракт и нашли новых перевозчиков.

Из-за действующего на территории региона режима ЧС оперштаб посоветовал выбрать новые компании без проведения торгов на прежних условиях до момента конкурсных процедур.

Новых перевозчиков уже выбрали — их будет три. Все они приступят к работе уже с 1 ноября. При этом помимо их работы, вывозом и уборкой мусора займутся и сотрудники коммунальных предприятий — их создали на территориях некоторых муниципалитетов региона, но на каких именно, не уточняется. Они будут работать на условиях субподряда.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мусор#Белгород#Вывоз мусор#Сергей Довгалюк
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