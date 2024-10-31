Кого не будут брать в «Барс-Белгород» и что за новое формирование появится в регионе?

Также губернатор сообщил, что помимо «Барса» и теробороны в Белгородской области недавно создали новое специализированное государственное унитарное предприятие (далее — ГУП), которое тоже будет заниматься охраной важных объектов инфраструктуры. Чем организации друг от друга существенно отличаются — пока непонятно. Даже зарплата в ГУПе такая же, как у «барсов», то есть 80 тысяч рублей на руки.