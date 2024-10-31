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Posted 31 октября, 10:39

Published 31 октября, 10:39

Modified 31 октября, 10:41

Updated 31 октября, 10:41

В Белгородской области появится новое предприятие для защиты важных объектов

Кого не будут брать в «Барс-Белгород» и что за новое формирование появится в регионе?

31 октября 2024, 10:39
Фото: Антон Засимов. 1MI.

В Белгородской области появится новое предприятие для защиты важных объектов

Сюжет
МЧС
Оказывается, ограничения для вступления в добровольческий отряд всё-таки есть. Подробнее о них рассказал губернатор. Он также сообщил о создании в регионе новой структуры, которая должна заниматься охраной важных объектов. Чем она отличается от «Барса»? Пишет «Фонарь».

В батальон «Брас-Белгород» готовы принимать и чиновников, и коммунальщиков, и женщин. Как казалось, всех, у кого есть желание и стремление защищать приграничные территории региона. Но Гладков заявил, что путь в ряды «барсов» для некоторых всё-таки закрыт.

Речь идёт о сотрудниках МЧС, МВД и Росгвардии. Вопрос здесь сугубо профессиональный. Есть кадры, которые необходимо сохранить, потому что закрыть образовавшиеся дыры будет просто некем. К таким относятся работники силовых ведомств.

Также губернатор сообщил, что помимо «Барса» и теробороны в Белгородской области недавно создали новое специализированное государственное унитарное предприятие (далее — ГУП), которое тоже будет заниматься охраной важных объектов инфраструктуры. Чем организации друг от друга существенно отличаются — пока непонятно. Даже зарплата в ГУПе такая же, как у «барсов», то есть 80 тысяч рублей на руки.

Известно, что они подчиняются разным структурам: терсамооборона — областному правительству, «Барс-Белгород» — Минобороны РФ, а ГУП — Росгвардии.

Доплату от региона в отряде «Барс-Белгород» могут получить не все бойцы
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#МЧС#Росгвардия#Мвд#СВО#Терсамооборона#Барс-Белгород#ГУП
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