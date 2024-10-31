Кого не будут брать в «Барс-Белгород» и что за новое формирование появится в регионе?

Posted 31 октября, 10:39
Published 31 октября, 10:39
Modified 31 октября, 10:41
Updated 31 октября, 10:41
В батальон «Брас-Белгород» готовы принимать и чиновников, и коммунальщиков, и женщин. Как казалось, всех, у кого есть желание и стремление защищать приграничные территории региона. Но Гладков заявил, что путь в ряды «барсов» для некоторых всё-таки закрыт.
Речь идёт о сотрудниках МЧС, МВД и Росгвардии. Вопрос здесь сугубо профессиональный. Есть кадры, которые необходимо сохранить, потому что закрыть образовавшиеся дыры будет просто некем. К таким относятся работники силовых ведомств.
Также губернатор сообщил, что помимо «Барса» и теробороны в Белгородской области недавно создали новое специализированное государственное унитарное предприятие (далее — ГУП), которое тоже будет заниматься охраной важных объектов инфраструктуры. Чем организации друг от друга существенно отличаются — пока непонятно. Даже зарплата в ГУПе такая же, как у «барсов», то есть 80 тысяч рублей на руки.
Известно, что они подчиняются разным структурам: терсамооборона — областному правительству, «Барс-Белгород» — Минобороны РФ, а ГУП — Росгвардии.